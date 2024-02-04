Что с белорусскими дорогами? Поговорили с сенатором Владимиром Матвеевым

Качество жизни следует измерять не только рублями, но и общим состоянием комфорта человека. Одной из сфер, что формируют имидж Беларуси и показывают качество жизни, являются дороги и работа дорожного хозяйства. Какую работу проводят парламентарии в данном направлении, поговорим с членом Совета Республики Владимиром Матвеевым.

Владимир Матвеев, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Можно привести ряд примеров, учитывая то, что я избран от четырех районов Витебской области: Поставского, Браславского, Миорского и Шарковщинского. А также учитывая специфику нашей работы: мы выполняем работу, в отличие от республиканской дорожной сети, на всех подъездах населенных пунктов, а это сотни объектов в год. И здесь нельзя выделить финансово значимые объекты – открытие больших мостовых сооружений, участков дорог. Тем не менее эти объекты важны для людей, для населения.

И можно привести ряд примеров, которые говорили бы о важности выполнения этой работы. Допустим, Браславский район, агрогородок Друя. Городок со своей историей, интересной историей, приграничный городок – буквально на другом берегу реки Западная Двина граница Латвии. И очень интересно даже общение, когда жители Беларуси и Латвии могут путем прямой связи через реку пообщаться с тобой, поздороваться, сказать нормальные слова, пожелать что-то хорошее.

Председатель сельского совета, проведя маленький экскурс на первой встрече в этом агрогородке, очень скромно спросил: возможно ли устройство тротуара в центре поселка? Здесь надо отдать должное, что школа, дом культуры, церковь и костел находятся в этом ядре. И, конечно же, мы активно включились и сразу выполнили эту просьбу. И более того, на следующий год мы продолжили эту работу. И уже в последующем приезжая, конечно, было очень приятно видеть, как по этому тротуару в условиях безопасности проходили жители, особенно школьники.

Насколько важно дорожное хозяйство для экономики и повседневной жизни наших граждан?