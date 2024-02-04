Что с белорусскими дорогами? Поговорили с сенатором Владимиром Матвеевым

Качество жизни следует измерять не только рублями, но и общим состоянием комфорта человека. Одной из сфер, что формируют имидж Беларуси и показывают качество жизни, являются дороги и работа дорожного хозяйства. Какую работу проводят парламентарии в данном направлении, поговорим с членом Совета Республики Владимиром Матвеевым.
Как часто граждане обращаются с дорожными вопросами?
Владимир Матвеев, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Можно привести ряд примеров, учитывая то, что я избран от четырех районов Витебской области: Поставского, Браславского, Миорского и Шарковщинского. А также учитывая специфику нашей работы: мы выполняем работу, в отличие от республиканской дорожной сети, на всех подъездах населенных пунктов, а это сотни объектов в год. И здесь нельзя выделить финансово значимые объекты – открытие больших мостовых сооружений, участков дорог. Тем не менее эти объекты важны для людей, для населения.
И можно привести ряд примеров, которые говорили бы о важности выполнения этой работы. Допустим, Браславский район, агрогородок Друя. Городок со своей историей, интересной историей, приграничный городок – буквально на другом берегу реки Западная Двина граница Латвии. И очень интересно даже общение, когда жители Беларуси и Латвии могут путем прямой связи через реку пообщаться с тобой, поздороваться, сказать нормальные слова, пожелать что-то хорошее.
Председатель сельского совета, проведя маленький экскурс на первой встрече в этом агрогородке, очень скромно спросил: возможно ли устройство тротуара в центре поселка? Здесь надо отдать должное, что школа, дом культуры, церковь и костел находятся в этом ядре. И, конечно же, мы активно включились и сразу выполнили эту просьбу. И более того, на следующий год мы продолжили эту работу. И уже в последующем приезжая, конечно, было очень приятно видеть, как по этому тротуару в условиях безопасности проходили жители, особенно школьники.
Насколько важно дорожное хозяйство для экономики и повседневной жизни наших граждан?
Владимир Матвеев:
В нашей стране довольно-таки развитая транспортная структура, которая позволяет работать на экономику страны. А географическое положение, историческое, культурное наследие позволяют развивать как транзитные составляющие нашей республики, так и очень важную для нашей страны туристическую составляющую. Надо отметить, что через Беларусь проходят два трансъевропейских коридора: Восток – Запад и Юг – Север, в состав которых входят 13 автомагистралей. Плотность автомобильных дорог Республики Беларусь составляет 419 километров дорог на 1 000 квадратных километров. И надо отметить, что это одна из самых значительных по плотности по этому показателю в странах СНГ. Да, мы несколько отстаем от стран Западной Европы, но эта количественная составляющая вполне достаточна. И основная проблема, которую сегодня необходимо решить, – улучшить качество существующей сети. И для этого мы работаем в плане выполнения заданий по осуществлению государственных программ.
В стране реализуется государственная программа «Дороги Беларуси». Насколько она выполнена?
Владимир Матвеев:
В 2016 году на открытии второй кольцевой дороги глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко обратил внимание и поручил посмотреть на местные автомобильные дороги и разработать программу. Программа была разработана. Это была первая программа 2017-2020 годов. Она была выполнена в том числе и в Витебской области. Глядя на результат этой программы, было принято решение главой государства продолжить эту работу. И таким образом была разработана и сейчас мы активно работаем по выполнению задач, поставленных в программе «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы. Более того, я скажу, что прогнозные показатели бюджета на 2024 год и практически удвоение финансового ресурса, выделяемого на дороги в 2024 году, позволят нам выполнить пятилетнюю программу первоначальную практически в следующем году за четыре года. И это внесет значительный вклад в улучшение транспортной составляющей нашей республики.
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