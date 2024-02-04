«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались

Новости Беларуси. Несмотря на нестабильную погоду, на берегу Смолевичского водохранилища 4 февраля было многолюдно. От младшеклассников до пенсионеров – «ЗакалФэст» объединил несколько десятков любителей спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы приобщиться к здоровому образу жизни, сюда приехали минчане и жители области. На выбор участникам предложили несколько дистанций: от одного километра до девяти. А протяженность зачетной составила более 13 километров. После марш-броска всем желающим предоставили возможность искупаться в Смолевичском водохранилище. В целях безопасности под присмотром специалистов. Заряд бодрости и хорошего настроения «ЗакалФэст» обеспечил всем участникам.