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«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались

04 февраля 2024 14:44
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Новости Беларуси. Несмотря на нестабильную погоду, на берегу Смолевичского водохранилища 4 февраля было многолюдно. От младшеклассников до пенсионеров – «ЗакалФэст» объединил несколько десятков любителей спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы приобщиться к здоровому образу жизни, сюда приехали минчане и жители области. На выбор участникам предложили несколько дистанций: от одного километра до девяти. А протяженность зачетной составила более 13 километров. После марш-броска всем желающим предоставили возможность искупаться в Смолевичском водохранилище. В целях безопасности под присмотром специалистов. Заряд бодрости и хорошего настроения «ЗакалФэст» обеспечил всем участникам.

«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались-1

Анастасия Лось:
Не боюсь заболеть. На самом деле, настолько позитива придают эти забеги, плюс у нас идет еще окунание после забега. Это очень бодрит, поднимает настроение.

«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались-4

Тамара Захаревич:
Начала бегать, бегаю уже второй год. В прошлом году у меня было очень много забегов – где-то порядка 30 стартов. Самая длинная дистанция у меня была 10 километров.

«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались-7

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:
Все направлено на здоровый образ жизни, поддержание физического состояния организма. Данное мероприятие проводится практически во всех областях страны. В этом году это уже четвертый забег.

«ЗакалФэст» на берегу Смолевичского водохранилища объединил любителей спорта. Самые смелые даже окунались-10

«ЗакалФэст» проходит в Беларуси уже несколько лет и только набирает популярность. Следующие забеги запланированы на 23 февраля и 8 марта. Ожидается, что в них примут участие полтысячи человек. Чтобы присоединиться, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте Федерации легкой атлетики.

# Спортивные соревнования # общество # Петр Ворон # Новости Минска и Минской области

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