Оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного ветра объявлен на 5 февраля

Новости Беларуси. Разбушевавшаяся стихия. Синоптики еще на день продлили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. 5 февраля его порывы могут достигать 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим белорусов призывают соблюдать осторожность: не гулять вблизи ветхих зданий, конструкций или деревьев, а также тщательнее выбирать места для парковки авто. Ветреную с осадками погоду в нашу страну принесли холодные неустойчивые массы из Скандинавии. Дождь и мокрый снег ожидаются во многих районах, возможна гололедица.