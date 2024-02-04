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Оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного ветра объявлен на 5 февраля

04 февраля 2024 13:46
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Новости Беларуси. Разбушевавшаяся стихия. Синоптики еще на день продлили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. 5 февраля его порывы могут достигать 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного ветра объявлен на 5 февраля-1

В связи с этим белорусов призывают соблюдать осторожность: не гулять вблизи ветхих зданий, конструкций или деревьев, а также тщательнее выбирать места для парковки авто. Ветреную с осадками погоду в нашу страну принесли холодные неустойчивые массы из Скандинавии. Дождь и мокрый снег ожидаются во многих районах, возможна гололедица.

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю.

# Погода в Беларуси # общество

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