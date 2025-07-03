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Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

03 июля 2025 17:28
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Мелодии праздника звучали под сводами Большого театра в столице. Традиция отмечать знаковую дату, а вместе с тем чествовать лучших деятелей культуры, зародилась в 2021-м благодаря Александру Лукашенко. Сегодня наш Президент направил участникам корзину цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-2

Культура – это ДНК белорусской нации. Сохраняя традиции, искусство и память предков, мы не просто защищаем прошлое, но укрепляем дух независимости, который делает страну сильной и неповторимой. Эта мысль лейтмотивом проходит через все номера гала-концерта. Название программы в 2025 году «Время наших Побед – время новых надежд!».

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
81 год назад наши деды и прадеды освободили нашу столицу. А это был действительно подвиг. Те, кто в этом участвовал, кто освобождал страну от фашистской навалы, герои настоящие. И мы обязаны рассказывать нашим детям, сами помнить, сами узнавать об этом как можно больше. 

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-6

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Сама содержательность, составляющая даты 3 июля, как бы определила то, что будет происходить на сцене. Все равно это уникальное соединение военной темы и жизни нашей страны как независимой республики здесь как единое целое.

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-8

Свои лучшие номера презентовали около тысячи артистов из всех уголков Беларуси. На сцену вышли коллективы Большого театра, наши народные исполнители, хореографы, победители национальных и международных конкурсов – концерт явил зрителю лучшие образцы национального искусства. 

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-10

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
В первую очередь, конечно же, это мероприятие посвящено преемственности наших творческих поколений. На сцене Большого театра пять поколений солистов, детей, солистов народных, заслуженных, молодых солистов театра. 

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси-12

Петр Елфимов, певец:
Миссия артиста, если он понимает, для чего выходит на сцену, – донести суть. Чтобы каждый мог почувствовать. Что-то сокровенное откроется, и задумается человек, для чего мы здесь, на этой земле.

На языке искусства о нашей истории и культуре в Большом рассказывала и тематическая выставка. Экспозицию из четырех разделов посвятили героическому прошлому белорусского народа, знаменитым уроженцам нашей земли, а также уникальным этнический ремеслам и традициям.

# Петр Елфимов # Анна Моторная # Екатерина Дулова # Руслан Чернецкий # День Независимости # Национальный академический большой театр оперы и балета

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