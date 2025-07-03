Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

Мелодии праздника звучали под сводами Большого театра в столице. Традиция отмечать знаковую дату, а вместе с тем чествовать лучших деятелей культуры, зародилась в 2021-м благодаря Александру Лукашенко. Сегодня наш Президент направил участникам корзину цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культура – это ДНК белорусской нации. Сохраняя традиции, искусство и память предков, мы не просто защищаем прошлое, но укрепляем дух независимости, который делает страну сильной и неповторимой. Эта мысль лейтмотивом проходит через все номера гала-концерта. Название программы в 2025 году «Время наших Побед – время новых надежд!».

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: 81 год назад наши деды и прадеды освободили нашу столицу. А это был действительно подвиг. Те, кто в этом участвовал, кто освобождал страну от фашистской навалы, герои настоящие. И мы обязаны рассказывать нашим детям, сами помнить, сами узнавать об этом как можно больше.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси: Сама содержательность, составляющая даты 3 июля, как бы определила то, что будет происходить на сцене. Все равно это уникальное соединение военной темы и жизни нашей страны как независимой республики здесь как единое целое.

Свои лучшие номера презентовали около тысячи артистов из всех уголков Беларуси. На сцену вышли коллективы Большого театра, наши народные исполнители, хореографы, победители национальных и международных конкурсов – концерт явил зрителю лучшие образцы национального искусства.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси: В первую очередь, конечно же, это мероприятие посвящено преемственности наших творческих поколений. На сцене Большого театра пять поколений солистов, детей, солистов народных, заслуженных, молодых солистов театра.

Петр Елфимов, певец:

Миссия артиста, если он понимает, для чего выходит на сцену, – донести суть. Чтобы каждый мог почувствовать. Что-то сокровенное откроется, и задумается человек, для чего мы здесь, на этой земле.

На языке искусства о нашей истории и культуре в Большом рассказывала и тематическая выставка. Экспозицию из четырех разделов посвятили героическому прошлому белорусского народа, знаменитым уроженцам нашей земли, а также уникальным этнический ремеслам и традициям.