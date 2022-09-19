«Чтобы был организован чётко здоровый образ жизни». В БГУИР открыли новый спортивный зал

Новости Беларуси. У студентов главного IT-вуза страны появилась современная локация для занятий спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленный зал открылся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Ремонтные работы шли все лето. За это время полностью поменяли напольное покрытие, установили противоударную обшивку и обновили систему освещения. Деньги на реконструкцию выделили вуз и Министерство образования.

Николай Петров, заведующий кафедрой физвоспитания БГУИР:

К началу учебного года каждая спортивная база приводится в порядок более активно. И сдается даже по нормам, чтобы это было с началом учебного года. Это стадион, бассейн. Руководство института постоянно уделяет внимание ремонту зала и особенно следит, чтобы был организован четко здоровый образ жизни.