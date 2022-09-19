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«Чтобы был организован чётко здоровый образ жизни». В БГУИР открыли новый спортивный зал

19 сентября 2022 19:23
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Новости Беларуси. У студентов главного IT-вуза страны появилась современная локация для занятий спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы был организован чётко здоровый образ жизни». В БГУИР открыли новый спортивный зал-1

Обновленный зал открылся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Ремонтные работы шли все лето. За это время полностью поменяли напольное покрытие, установили противоударную обшивку и обновили систему освещения. Деньги на реконструкцию выделили вуз и Министерство образования.

«Чтобы был организован чётко здоровый образ жизни». В БГУИР открыли новый спортивный зал-4

Николай Петров, заведующий кафедрой физвоспитания БГУИР:
К началу учебного года каждая спортивная база приводится в порядок более активно. И сдается даже по нормам, чтобы это было с началом учебного года. Это стадион, бассейн. Руководство института постоянно уделяет внимание ремонту зала и особенно следит, чтобы был организован четко здоровый образ жизни.

«Чтобы был организован чётко здоровый образ жизни». В БГУИР открыли новый спортивный зал-7

Занятия по физкультуре в вузе посещают студенты с первого по третий курс – около 7 тысяч юношей и девушек. Поэтому спортивную базу в БГУИР стараются постоянно обновлять. Так, в 2021 году отреставрировали баскетбольный зал и открыли новый комплекс.

# Студенты # общество # Николай Петров # Фотофакт

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