Гайдукевич о ВНС: именно так эволюционно должна вестись дискуссия между людьми и государством

Новости Беларуси. Как отмечают делегаты, быть участником седьмого Всебелорусского народного собрания – высокая честь и большая ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь в центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны и общества. Напомним, в его состав вошли представители всех ветвей власти, ведущих общественных объединений и партий. У каждого за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Именно так эволюционно должна вестись дискуссия. Ни на улице, ни на площади, ни на каких-то митингах. Вот здесь, в этом зале. Потому что здесь собрались абсолютно разные люди разных взглядов, разных подходов в экономике, политике. Объединяет нас одно – любовь к Родине и Конституция, которую каждый должен свято чтить.