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Гайдукевич о ВНС: именно так эволюционно должна вестись дискуссия между людьми и государством

24 апреля 2024 17:40
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Новости Беларуси. Как отмечают делегаты, быть участником седьмого Всебелорусского народного собрания – высокая честь и большая ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь в центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны и общества. Напомним, в его состав вошли представители всех ветвей власти, ведущих общественных объединений и партий. У каждого за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт.

Гайдукевич о ВНС: именно так эволюционно должна вестись дискуссия между людьми и государством-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Именно так эволюционно должна вестись дискуссия. Ни на улице, ни на площади, ни на каких-то митингах. Вот здесь, в этом зале. Потому что здесь собрались абсолютно разные люди разных взглядов, разных подходов в экономике, политике. Объединяет нас одно – любовь к Родине и Конституция, которую каждый должен свято чтить.

Гайдукевич о ВНС: именно так эволюционно должна вестись дискуссия между людьми и государством-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Быстро течет время, спрессовано, как подчеркивает глава нашего государства. Поэтому очень динамично изменяются и задачи, которые стоят перед нами. Но самое главное, они все направлены на одно – на человека, на то, чтобы для каждого человека в нашей стране были созданы все необходимые условия для того, чтобы получить образование, прийти в профессию, чтобы растить детей и жить счастливо.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Гайдукевич # Андрей Иванец

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