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Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности

24 апреля 2024 17:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Поправьте меня, если я не прав, но профессиональные журналисты не скрывают своего негативного отношения к блогерам, к тому, что происходит в этой интернет-среде, где люди учатся в этой стезе пять лет, постигают эту профессию, знают, что такое журналистская этика и так далее. А тут приходят – и пожалуйста, вот тебе 10 тысяч подписчиков. И они нас всех в хвосте оставили.

Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности-1

Татьяна Солодовникова, ведущий сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ:
Действительно есть такое отношение, оно чувствуется. Как сегодня уже и вы отвечали, и предыдущие спикеры, блогеры действительно сегодня становятся лидерами мнений. На мой взгляд, это очень тревожный симптом для общества, потому что если они становятся лидерами мнений, то есть вопрос к властным институтам: почему так происходит? И это сигнал для властных институтов – предпринимать тоже какие-то меры.

В частности, факультет журналистики отреагировал на этот вызов. С прошлого года мы начали набор на новую профилизацию «Аудиовизуальная журналистика и блогинг». Первоначально это вызвало большие споры в обществе, зачем нужно вообще готовить блогеров. Но это как раз таки отвечает на вопрос – блогером должен быть профессионал. Прежде всего это человек, который должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в производстве контента. Что особенно важно сейчас для нашей страны – это то, чтобы блогер выступал за свою страну и «топил» за национальную повестку.

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# Журналистика # общество # Григорий Азарёнок # Татьяна Солодовникова

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