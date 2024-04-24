Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Поправьте меня, если я не прав, но профессиональные журналисты не скрывают своего негативного отношения к блогерам, к тому, что происходит в этой интернет-среде, где люди учатся в этой стезе пять лет, постигают эту профессию, знают, что такое журналистская этика и так далее. А тут приходят – и пожалуйста, вот тебе 10 тысяч подписчиков. И они нас всех в хвосте оставили.