Гайдукевич о том, как повысить рождаемость: «Заниматься экономикой и любить женщин. Больше любви – больше детей»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Анастасия Боброва: «Мы вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Любить надо женщину, больше любить. Чем больше любви, тем больше она будет рожать. Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят. Это мой взгляд. А если серьёзно, то проблема демографии не только Беларуси касается. Это сейчас коснулось всего Европейского союза. Да, на первый фактор выходит экономика. То есть люди смотрят, сколько они зарабатывают, смогут ли они содержать. Но не только это. Первый момент: Беларусь, действительно, сохранила очень много и развила в плане стимулирования именно рождаемости. И не только касательно третьего ребёнка. Возьмем даже декретный отпуск. Если изучить мировой опыт, декретный отпуск, вообще, сохранился – очень мало стран, где он есть, в принципе.

Второй момент: у нас очень много говорят о защите различных меньшинств. Я к этому нормально отношусь. Но для меня, например, меньшинства – это женщина с пятью детьми. Вот кого надо защищать. Трое, четверо, пятеро детей! И, в принципе, это делается.

И мой рецепт рождаемости: просто любить женщин и экономика. Будет экономика дальше развиваться… Кстати, Президент об этом говорит. Риск один – экономика. Во всех сферах. И здесь тоже: заниматься экономикой и любить женщин. Больше любви – больше детей.