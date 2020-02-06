Они 16 лет жили в арендной однушке. Как пара с тремя детьми собирается потратить семейный капитал

Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2024 года. Среди приятных новшеств – кругленькой суммой можно воспользоваться досрочно, ещё до восемнадцатилетия ребёнка. Потратить 22,5 тысячи белорусских рублей многодетные семьи могут на медицинские услуги, образование и улучшение жилищных условий.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

За период действия предыдущей программы за назначением семейного капитала обратилось более 78 тысяч многодетных семей. Предусмотрена ежегодная индексация базового размера семейного капитала. То есть в этом году назначается в размере 22,5 тысяч рублей, далее будет индексация и с 1 января 2021 года будет назначаться в новом размере, проиндексированном.

О заветных квадратных метрах многодетная семья Новиков мечтает уже не один год. В скромной арендной однушке семейство живёт уже 16 лет. Новость о том, что воспользоваться семейным капиталом можно досрочно, не просто подарила надежду, но и сделала их на шаг ближе к собственной квартире.