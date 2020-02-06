Они 16 лет жили в арендной однушке. Как пара с тремя детьми собирается потратить семейный капитал
Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2024 года. Среди приятных новшеств – кругленькой суммой можно воспользоваться досрочно, ещё до восемнадцатилетия ребёнка. Потратить 22,5 тысячи белорусских рублей многодетные семьи могут на медицинские услуги, образование и улучшение жилищных условий.
Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
За период действия предыдущей программы за назначением семейного капитала обратилось более 78 тысяч многодетных семей. Предусмотрена ежегодная индексация базового размера семейного капитала. То есть в этом году назначается в размере 22,5 тысяч рублей, далее будет индексация и с 1 января 2021 года будет назначаться в новом размере, проиндексированном.
О заветных квадратных метрах многодетная семья Новиков мечтает уже не один год. В скромной арендной однушке семейство живёт уже 16 лет. Новость о том, что воспользоваться семейным капиталом можно досрочно, не просто подарила надежду, но и сделала их на шаг ближе к собственной квартире.
Инесса Новик, многодетная мама:
В 2019 году уже ходили слухи о том, что вроде бы как собираются разморозить семейный капитал. Мы очень ждали этого момента. Для нас это очень важно. И мы следим за новостями, в 2020 году сказали, что вроде бы как приняли решение, что можно воспользоваться досрочно семейным капиталом.
Воспользоваться финансовым бонусом от государства можно лишь в безналичной форме. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением о досрочном распоряжении капиталом и соответствующими документами. После этого деньги поступят на счета необходимых юридических или физических лиц, в том числе ИП.
Светлана Белаш:
Для назначения семейного капитала предоставляется заявление установленной формы в местный исполнительный распорядительный орган, и документы, которые дают право определить состав семьи. Это свидетельство о рождении детей, если семья полная, то свидетельство о браке, если неполная, то документы, подтверждающие категорию неполной семьи.
Потратить семейный капитал досрочно можно на строительство или реконструкцию квартир, также на возведение индивидуального жилого дома. Возможна и покупка уже готового жилья, погашение задолженности по кредиту.
Кристина Новик:
Хотелось уже поскорее отъехать, потому что очень сложно делать с ними уроки, заниматься каким-то своим делом, они ходят, бегают: «Кристина поиграй».
Андрей Новик, многодетный отец:
Мы счастливы, потому что в тесноте да не в обиде, все рядышком, все вместе.
Сейчас Инесса, Андрей, Кристина и даже маленькие Глеб с Каролиной терпеливо ждут, когда смогут воспользоваться финансами от государства для улучшения своих жилищных условий. Тем временем, по данным Минтруда, уже многие белорусские семьи оформили депозитный счет на семейный капитал.