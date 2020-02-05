Анастасия Боброва: «Мы вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Дзяржава праводзіць нармальную сацыяльную палітыку, якая павінна сцімуліраваць нараджэнне другога,трэцяга дзіцяці. Чаму вот гэтыя сацыяльныя прэферэнцыі не спрацоўваюць у поўным аб’ёме?

«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост

Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:

У нас сейчас акцент сделан на – третий ребёнок. То есть многодетные. С одной стороны, это правильно, потому что ещё 50 лет назад советские демографы доказали, что рождаемость нужно стимулировать не огульно, а нужно стимулировать рождение определённой очерёдности ребёнка. то есть мы сейчас вкладывали в третьего.