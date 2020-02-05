Анастасия Боброва: «Мы вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дзяржава праводзіць нармальную сацыяльную палітыку, якая павінна сцімуліраваць нараджэнне другога,трэцяга дзіцяці. Чаму вот гэтыя сацыяльныя прэферэнцыі не спрацоўваюць у поўным аб’ёме?
«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост
Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:
У нас сейчас акцент сделан на – третий ребёнок. То есть многодетные. С одной стороны, это правильно, потому что ещё 50 лет назад советские демографы доказали, что рождаемость нужно стимулировать не огульно, а нужно стимулировать рождение определённой очерёдности ребёнка. то есть мы сейчас вкладывали в третьего.
Но третье рождение – это не совсем решение нашей проблемы. Всё-таки, мы должны понимать, что первые дети, вторые дети и, в конце концов, третьего не может быть без первого и второго. Наверное, акцент, может быть, всё-таки, уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка. Всё-таки, первых у нас ещё пока склонны рожать, вне зависимости от условий. Поэтому здесь уже есть определённые наработки.