Неизвестные работы Малевича. Какие ещё издания представляет Россия на Минской книжной ярмарке

В Минске проходит международная книжная ярмарка. Какие издания представляет там Россия?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки – Андрей Гельмиза.
Андрей Гельмиза, генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки:
Россия всегда участвует в Минской книжной ярмарке, просто в этот раз мы участвуем большей командой, у нас более 80 издательств, которые представят свои книжки, у нас более 60 мероприятий в программе, приедут очень интересные российские авторы. Будет очень насыщенная многодневная программа. Очень много мероприятий для детей.
Вот я вижу «Третьяковский алфавит. Животные». Здесь детская раскраска на основе картин художников, как раз представленных в Третьяковской галерее.
Андрей Гельмиза:
Это ещё одна важная программа на нашем стенде – это музейная линия. Это книги, которые изданы российскими музеями и издательствами, которые специализируются на изданиях по искусству, фотографии, архитектуре. Более того, среди коллекций музеев есть книги, которые рассказывают о художниках, чья творческая судьба неразрывно связана с Беларусью. Интересны издания Русского музея совершенно новых, ранее не выставлявшихся работ Малевича.
Хотел ещё обратить внимание на книгу Ивана Хруцкого, которая издана Третьяковской галереей. Это художник белорусский. И книгу, посвящённую выставке Леона Бакста.
Вот это взаимодействие межмузейное уже идёт, и я надеюсь, что благодаря книжной выставке и той программе, которая есть, нам удастся его расширить. Кстати, на стенде будет у нас стоять специальная будка, в которой можно будет попробовать записать свою аудиокнигу. Аудиокниги сегодня тоже очень развиваются, этот сектор растёт и получается много новых продуктов.