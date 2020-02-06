Неизвестные работы Малевича. Какие ещё издания представляет Россия на Минской книжной ярмарке

В Минске проходит международная книжная ярмарка. Какие издания представляет там Россия?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки – Андрей Гельмиза.

Андрей Гельмиза, генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки:

Россия всегда участвует в Минской книжной ярмарке, просто в этот раз мы участвуем большей командой, у нас более 80 издательств, которые представят свои книжки, у нас более 60 мероприятий в программе, приедут очень интересные российские авторы. Будет очень насыщенная многодневная программа. Очень много мероприятий для детей.

Вот я вижу «Третьяковский алфавит. Животные». Здесь детская раскраска на основе картин художников, как раз представленных в Третьяковской галерее.