Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце нацистской Германии.

Старшее поколение хорошо помнит историю Жоры Артеменкова, сына полка 150 стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945-го водрузили победное знамя на купол поверженного Рейхстага. Фото 13-летнего мальчишки облетело всю планету.