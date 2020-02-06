Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце нацистской Германии.
Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце нацистской Германии.
Старшее поколение хорошо помнит историю Жоры Артеменкова, сына полка 150 стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945-го водрузили победное знамя на купол поверженного Рейхстага. Фото 13-летнего мальчишки облетело всю планету.
О нем писали книги, очерки и даже посвятили песню. Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой, в специальном репортаже Александра Добрияна: «Пионер, штурмовавший Рейхстаг».