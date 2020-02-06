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Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

06 февраля 2020 08:31
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Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце нацистской Германии.

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове-1

Старшее поколение хорошо помнит историю Жоры Артеменкова, сына полка 150 стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945-го водрузили победное знамя на купол поверженного Рейхстага. Фото 13-летнего мальчишки облетело всю планету.

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове-4

О нем писали книги, очерки и даже посвятили песню. Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой, в специальном репортаже Александра Добрияна: «Пионер, штурмовавший Рейхстаг».

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове-7

# Великая Отечественная война # общество # Жора Артеменков # Георгий Артеменков # Александр Добриян # Фотофакт

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