Гайдукевич о победе Соболенко: она показала, что спорт вы у нас никогда не заберёте!

Новости Беларуси. Арина Соболенко – чемпионка Australian Open. Белоруска покорила главную вершину в теннисном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она выиграла на турнире самой престижной мировой серии. Подобных стартов в году проводится всего лишь четыре. Поэтому для спортсменов они сродни Олимпийским играм. Имена чемпионов навсегда остаются в истории.

Арина давно и ясно дала понять: ее дом – Беларусь. Страна и флаг – в сердце и навсегда. Еще до старта Открытого чемпионата Австралии было много полемики по поводу допуска белорусов и россиян к турниру. Естественно, это не могло не отразиться на эмоциональном состоянии спортсменов. Но Соболенко не дрогнула. И назло конкурентам победила. Спорт должен оставаться вне политики.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они вводят в отношении нас незаконные санкции, они политизируют спорт. Они издевались над паралимпийцами и отстранили их от соревнований. Они хотели забрать у нас спорт. Но наших героев, наших спортсменов, наших людей, белорусов, они никогда не заберут. И сегодня Арина Соболенко доказала это. Сегодня она показала, что спорт вы у нас никогда не заберете, что вы никогда не сможете это сделать. Благодаря им, спортсменам, людям, которые выходят и доказывают, что они лучшие в мире, что бы вы ни делали. А белорусы могут. И какие бы вы санкции ни вводили, ничего не получится. Лучше не позорьтесь. Спорт вне политики. Спорт должен объединять мир. Арина, ты герой всей Беларуси. Спасибо тебе за эти эмоции и за то, что все белорусы сегодня улыбаются, радуются и празднуют вместе с тобой.