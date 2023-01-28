Азарёнок: узнав о победе белоруски, они сели к клавиатуре и принялись выливать в интернет всю свою БЧБ-злобу

Победа Арины Соболенко стала праздником для всех белорусов. Но те, кто противопоставляет себя народу вновь показали свою сущность. Блестящий успех нашей героини вызвал буквально ненависть у тех, кто хочет Беларуси только зла, разрушений и поражений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достойны ли они называться гражданами нашей страны? Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Великая радость в Беларуси. Арина сегодня на устах у всех. На престижнейшем турнире, австралийском, она стала лучшей. Наша теннисистка победила. Вся страна, от Президента до простого люда, следила за ней. Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что Батька поначалу и крепким словцом проходился, но верил в победу. И она пришла. Красно-зеленый – на пьедестале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай! Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней. Арина, за тебя! Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

И в связи с этим хочу спросить. Как у вас дела, бягуха-содержанка, гнилая селедка в высохшем бассейне, балда-баскетболистка с мячом вместо башки? Как у вас дела? Как на душе, как в кошельке? Все хреново? Хайпа хватило на пару месяцев, а дальше трудная иудина жизнь? И вы теперь всего лишь слизь, прохожие обходят ее стороной, ибо запах оставляет желать лучшего. Вы сопьетесь, сколетесь, но и это не даст вам утешение, ибо только петля Иуды будет висеть перед вашими глазами. Медали продали, имущество заложили, старые, тупые, никому не нужные, и пьедесталом может быть только табуретка. Вот ваша никчемная судьба, судьба предателя. Но есть и те, у кого сегодня траур. Унылый день. Печальный. Узнав о победе белоруски, они закатали рукава, сели к клавиатуре, в которой кнопки уже застыли от йогурта, и принялись злобно строчить комментарии, выливать в интернете всю свою БЧБ-злобу, желчь, подлость, гадость.

Григорий Азаренок:

Максимально все равно и не горжусь. Такая сабе навіна. Не та это спортсменка, за которую хочется болеть. Надеюсь, это ее первая и последняя победа. Это змагары. Аутсайдеры. Лузеры. Вечно проигрывающие. С 1918 года проигрывающие. Холуи. Жалкае смецце. Они ненавидят нашу Родину. Они ненавидят ее землю, ее народ, атмосферу здесь, людей, улицы, школы, вещи, еду, спорт – все ненавидят. Все хотят уничтожить. Им чем хуже, тем лучше. Но хуже будет только вам. Сама жизнь возьмет вас в котел и дожарит окончательно. А Беларусь радуется победе Арины и вашему поражению. Не последнему. И есть у них побратимы. Российская тусовочка. Любитель мужчинок и собак вещает.

Сегодняшние россияне уже превратились в фашистов или еще не дотягивают?

– Нет, это просто безмозглое стадо. Фашисты – это все-таки более обдуманное. Это фашисты, галония. Я сейчас не думая отвечаю, как мне кажется. Это просто стадо баранов, запрос общества. К сожалению, народ дебилизирован. Короче, народ ***, им это надо.

Григорий Азаренок:

Как же стыдно. Стыдно перед великим артистом Андреем Паниным. Хорошо, что он не дожил до этого. А тебе, гнида грязная, отвечает простой народ. Появилось другое кино. «Чебурашка». Россияне и белорусы идут в кинотеатры миллионами. Сборы – сумасшедшие. Ушастая белорусская овчарка уже красуется на шевронах бойцов. Прекрасная статья Вадима Францевича Гигина вышла в СБ. «Все мы остаемся советскими (пусть и с приставкой «пост») людьми. Энергетика той эпохи транслируется и новым поколениям с мультфильмами, книжками-раскрасками. Потому по-своему правы те злыдни-бандеровцы, которые воюют с Чебурашкой и Дедом Морозом. Да, это советские образы, которые учат добру, взаимовыручке, уважению к другим, справедливости. Может быть, в этом и есть основа нашей национальной идеи. Где-то там точно торчат большие Чебурашкины уши». Свинолюди говорят: кахаеш чебурашку – валі да сваёй рашкі. Мы отвечаем.