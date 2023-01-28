Азарёнок: узнав о победе белоруски, они сели к клавиатуре и принялись выливать в интернет всю свою БЧБ-злобу
Победа Арины Соболенко стала праздником для всех белорусов. Но те, кто противопоставляет себя народу вновь показали свою сущность. Блестящий успех нашей героини вызвал буквально ненависть у тех, кто хочет Беларуси только зла, разрушений и поражений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достойны ли они называться гражданами нашей страны?
Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Великая радость в Беларуси. Арина сегодня на устах у всех. На престижнейшем турнире, австралийском, она стала лучшей. Наша теннисистка победила. Вся страна, от Президента до простого люда, следила за ней. Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что Батька поначалу и крепким словцом проходился, но верил в победу. И она пришла. Красно-зеленый – на пьедестале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай! Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней. Арина, за тебя!
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Григорий Азаренок:
И в связи с этим хочу спросить. Как у вас дела, бягуха-содержанка, гнилая селедка в высохшем бассейне, балда-баскетболистка с мячом вместо башки? Как у вас дела? Как на душе, как в кошельке? Все хреново? Хайпа хватило на пару месяцев, а дальше трудная иудина жизнь? И вы теперь всего лишь слизь, прохожие обходят ее стороной, ибо запах оставляет желать лучшего. Вы сопьетесь, сколетесь, но и это не даст вам утешение, ибо только петля Иуды будет висеть перед вашими глазами. Медали продали, имущество заложили, старые, тупые, никому не нужные, и пьедесталом может быть только табуретка. Вот ваша никчемная судьба, судьба предателя.
Но есть и те, у кого сегодня траур. Унылый день. Печальный. Узнав о победе белоруски, они закатали рукава, сели к клавиатуре, в которой кнопки уже застыли от йогурта, и принялись злобно строчить комментарии, выливать в интернете всю свою БЧБ-злобу, желчь, подлость, гадость.
Григорий Азаренок:
Максимально все равно и не горжусь. Такая сабе навіна. Не та это спортсменка, за которую хочется болеть. Надеюсь, это ее первая и последняя победа.
Это змагары. Аутсайдеры. Лузеры. Вечно проигрывающие. С 1918 года проигрывающие. Холуи. Жалкае смецце. Они ненавидят нашу Родину. Они ненавидят ее землю, ее народ, атмосферу здесь, людей, улицы, школы, вещи, еду, спорт – все ненавидят. Все хотят уничтожить. Им чем хуже, тем лучше. Но хуже будет только вам. Сама жизнь возьмет вас в котел и дожарит окончательно. А Беларусь радуется победе Арины и вашему поражению. Не последнему. И есть у них побратимы. Российская тусовочка. Любитель мужчинок и собак вещает.
Сегодняшние россияне уже превратились в фашистов или еще не дотягивают?
– Нет, это просто безмозглое стадо. Фашисты – это все-таки более обдуманное. Это фашисты, галония. Я сейчас не думая отвечаю, как мне кажется. Это просто стадо баранов, запрос общества. К сожалению, народ дебилизирован. Короче, народ ***, им это надо.
Григорий Азаренок:
Как же стыдно. Стыдно перед великим артистом Андреем Паниным. Хорошо, что он не дожил до этого. А тебе, гнида грязная, отвечает простой народ.
Появилось другое кино. «Чебурашка». Россияне и белорусы идут в кинотеатры миллионами. Сборы – сумасшедшие. Ушастая белорусская овчарка уже красуется на шевронах бойцов. Прекрасная статья Вадима Францевича Гигина вышла в СБ. «Все мы остаемся советскими (пусть и с приставкой «пост») людьми. Энергетика той эпохи транслируется и новым поколениям с мультфильмами, книжками-раскрасками. Потому по-своему правы те злыдни-бандеровцы, которые воюют с Чебурашкой и Дедом Морозом. Да, это советские образы, которые учат добру, взаимовыручке, уважению к другим, справедливости. Может быть, в этом и есть основа нашей национальной идеи. Где-то там точно торчат большие Чебурашкины уши».
Свинолюди говорят: кахаеш чебурашку – валі да сваёй рашкі. Мы отвечаем.
За Чебурашку!
Григорий Азаренок:
И все ваши «леопарды», «абрамсы» и прочие птеродактили сгорят. Сгорят, как спичечные корабли. Чебурашка выйдет на охоту на злых зверей. А у всех белорусов сегодня есть тост. За снятие ленинградской блокады. За погибель всех наших врагов. За блестящие летные учения. За новые санкции. За нашу армию. За победу. За Арину. За нашу Родину. За Батьку!
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