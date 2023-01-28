Ждём весну. Какие народные приметы расскажут о скором потеплении?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 января церковь чтит память преподобного Антония Великого, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе день носит название Антон Перезимник. Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы. Идет снег – весна поздней будет. Птицы утром громко щебечут – к похолоданию.
31 января в народе называют Афанасьевым днем. Если вороны кружат стаями, быть морозу. В полдень светит солнце – весна будет ранняя, разыграется метель – затяжная. Чистый закат солнца в морозную погоду предвещает морозы на долгий срок.
1 февраля – Макарьев день, или Макар-весноуказчик. Если началась метель – снег будет идти до марта. Морозно – холода продержатся до весны. Светит солнце – весна будет ранней и теплой. Звездное небо – к затяжной зиме.
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2 февраля – Ефимов день. В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет – жди метели. Солнце светит – к красной весне, пасмурно – к затяжным снегопадам, ветрено – к сырому году. А вот иней в этот день сулит осенние ночные заморозки.
3 февраля православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника и святого Максима Грека. Считалось, что если на Максимов день стоит ясная и теплая погода, то и весна будет ранней и теплой. А если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.
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