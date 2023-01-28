Ждём весну. Какие народные приметы расскажут о скором потеплении?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 января церковь чтит память преподобного Антония Великого, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе день носит название Антон Перезимник. Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы. Идет снег – весна поздней будет. Птицы утром громко щебечут – к похолоданию.

31 января в народе называют Афанасьевым днем. Если вороны кружат стаями, быть морозу. В полдень светит солнце – весна будет ранняя, разыграется метель – затяжная. Чистый закат солнца в морозную погоду предвещает морозы на долгий срок.