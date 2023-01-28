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Кухарев на спартакиаде Мингорисполкома: «Каждый достоин, чтобы за него болели»

28 января 2023 17:08
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Новости Беларуси. Спортивные выходные сегодня, 28 января, открыли любители здорового образа жизни. В санаторно-оздоровительном комплексе «Зеленый бор» стартовал второй этап соревнований спартакиады среди работников администраций Минска и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кухарев на спартакиаде Мингорисполкома: «Каждый достоин, чтобы за него болели»-1

Несколько соревновательных дней, 10 команд и шесть видов спорта. Волейбол, плавание, настольный теннис, стрельба из лазерного пистолета, шашки и дартс.

Кухарев на спартакиаде Мингорисполкома: «Каждый достоин, чтобы за него болели»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Настроение у всех очень хорошее, бодрое, все готовы к новым победам и свершениям, поэтому хотелось бы пожелать всем спортивных удач. Я буду болеть за красивые спортивные достижения, потому что сегодня действительно каждый достоин того, чтобы за него болели. И хотелось бы, чтобы сегодня прошел праздник в такой дружной, спортивной атмосфере. И каждый смог показать, на что он способен.

29 января состоится торжественная церемония закрытия спартакиады и награждение победителей.

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# Спортивные соревнования # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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