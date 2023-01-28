Кухарев на спартакиаде Мингорисполкома: «Каждый достоин, чтобы за него болели»

Новости Беларуси. Спортивные выходные сегодня, 28 января, открыли любители здорового образа жизни. В санаторно-оздоровительном комплексе «Зеленый бор» стартовал второй этап соревнований спартакиады среди работников администраций Минска и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Настроение у всех очень хорошее, бодрое, все готовы к новым победам и свершениям, поэтому хотелось бы пожелать всем спортивных удач. Я буду болеть за красивые спортивные достижения, потому что сегодня действительно каждый достоин того, чтобы за него болели. И хотелось бы, чтобы сегодня прошел праздник в такой дружной, спортивной атмосфере. И каждый смог показать, на что он способен.

29 января состоится торжественная церемония закрытия спартакиады и награждение победителей.