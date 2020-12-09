Гайдукевич о Кебиче: мы должны ценить историю, ценить эпоху, и тогда мы никогда не потеряем эту страну

Новости Беларуси. 9 декабря не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Ему было 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси выразил соболезнования родным и близким.

В начале переломных 1990-х Вячеслав Францевич возглавлял Совет министров. В декабре 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. О роли в истории политика, которого больше нет, наш материал. Вячеслав Кебич вошел в историю как первый премьер-министр независимой Беларуси. Но и до этого события в его биографии было много интересных фактов и крутых поворотов.

Будущий политик родился в 1936 году в Воложинском районе. Окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. Поработав на Минском станкостроительном заводе, в 1980-х годах он пришел на партийную работу и во второй половине десятилетия руководил белорусским Госпланом. С 1990 года Кебич стал главой Совета министров – сначала БССР, а потом и независимой Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для меня Кебич – это история страны, для меня это порядочный человек, для меня это человек, который вошел уже в историю. Поэтому искренние соболезнования. Я считаю, что сегодня ушла эпоха. Мы должны ценить историю, ценить эпоху, и тогда мы никогда не потеряем эту страну и сможем построить что-то еще лучше, не разрушая. Врач о Кебиче: «Мы активно боролись за его жизнь и со всеми заболеваниями»

30 лет Кебич состоял в коммунистической партии. Но по иронии судьбы именно он 8 декабря 1991 года от имени Беларуси подписал Беловежские соглашения – те самые, которые прекратили существование СССР и провозгласили создание СНГ.