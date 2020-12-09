Врач о Кебиче: «Мы активно боролись за его жизнь и со всеми заболеваниями»

Новости Беларуси. 9 декабря не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. История его жизни закончилась на 85-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале переломных 1990-х Вячеслав Францевич возглавлял Совет министров. В декабре 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Светлана Галицкая, заместитель главного врача Республиканского клинического медицинского центра:

Кебич Вячеслав Францевич был доставлен скорой помощью в нашу клинику 26 ноября в крайне тяжелом состоянии. С этого момента мы активно боролись за его жизнь и боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент.

Однако с учетом имеющегося тяжелого поражения легких (практически тотальное поражение легких) и весь букет сопутствующих заболеваний, поскольку Вячеслав Францевич был нашим пациентом очень долгие годы, он перенес и инфаркт миокарда достаточно обширный в 2018 году, имел нарушения ритма, проводимости, хроническую болезнь почек, аутоиммунное системное заболевание.

Сегодня, к сожалению, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, Вячеслав Францевич скончался.