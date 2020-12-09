Готовы помогать в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Пиневич встретился с главой представительства ВОЗ в Беларуси

Новости Беларуси. ВОЗ готова оказывать всю необходимую помощь Беларуси в борьбе с COVID-19. Об этом 9 декабря шла речь в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация готова помогать нашей стране как в вопросе тестирования и его расширения, так и в плане поставок средств индивидуальной защиты и лекарств. Международная структура продолжает детально изучать механизмы противодействия инфекции в разных странах. Беларусь выбрала свой путь борьбы с коронавирусом. И опыт, который нарабатывают наши медики, будет полезен и для ВОЗ, и для других стран.

Масуд Дара, специальный представитель директора Европейского бюро ВОЗ в Беларуси:

Что касается непосредственно работы по COVID-19 в стране, мы очень рады взаимодействовать с Министерством здравоохранения и оказывать ему поддержку в плане тестирования, а также обеспечивать сотрудничество между всеми странами. Потому что все страны нарабатывают свой собственный опыт.

Конечно, сейчас вся надежда возлагается на вакцину. Беларусь также вносит свой вклад в проведение этих исследований.

Надо понимать, что у нас сейчас нет на 100 % доказанной эффективной и безопасной вакцины для массовой иммунизации. Вся надежда на понимание населением тех мер, которые необходимо соблюдать.