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Готовы помогать в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Пиневич встретился с главой представительства ВОЗ в Беларуси

09 декабря 2020 17:12
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Новости Беларуси. ВОЗ готова оказывать всю необходимую помощь Беларуси в борьбе с COVID-19. Об этом 9 декабря шла речь в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовы помогать в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Пиневич встретился с главой представительства ВОЗ в Беларуси-1

Здесь прошла первая официальная встреча профильного министра Дмитрия Пиневича и нового главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси.

Организация готова помогать нашей стране как в вопросе тестирования и его расширения, так и в плане поставок средств индивидуальной защиты и лекарств. Международная структура продолжает детально изучать механизмы противодействия инфекции в разных странах. Беларусь выбрала свой путь борьбы с коронавирусом. И опыт, который нарабатывают наши медики, будет полезен и для ВОЗ, и для других стран.

Обсуждалась и тема антиковидной вакцины. Дмитрий Пиневич отметил, что Беларусь рассматривает возможности использования сразу нескольких вакцин.

Готовы помогать в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Пиневич встретился с главой представительства ВОЗ в Беларуси-4

Масуд Дара, специальный представитель директора Европейского бюро ВОЗ в Беларуси:
Что касается непосредственно работы по COVID-19 в стране, мы очень рады взаимодействовать с Министерством здравоохранения и оказывать ему поддержку в плане тестирования, а также обеспечивать сотрудничество между всеми странами. Потому что все страны нарабатывают свой собственный опыт.

Конечно, сейчас вся надежда возлагается на вакцину. Беларусь также вносит свой вклад в проведение этих исследований.

Надо понимать, что у нас сейчас нет на 100 % доказанной эффективной и безопасной вакцины для массовой иммунизации. Вся надежда на понимание населением тех мер, которые необходимо соблюдать.

Готовы помогать в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Пиневич встретился с главой представительства ВОЗ в Беларуси-7

Специалисты еще раз обратили внимание на факт, что в борьбе с коронавирусом необходимо соблюдать меры безопасности: не выборочно, а всем носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию и не забывать о чистоте рук.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Масуд Дара # Фотофакт

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