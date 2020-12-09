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Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ

09 декабря 2020 17:51
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Новости Беларуси. 9 декабря не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Ему было 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Кебич вошел в историю как первый премьер-министр независимой Беларуси. Но и до этого события в его биографии было много интересных фактов и крутых поворотов.

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-1

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-3

Он не отказывал журналистам в интервью, и могло показаться, что этот человек готов говорить обо всем. Но на деле Вячеслав Францевич умел держать дистанцию. Да и вообще, всегда шел по жизни своим курсом, ни на кого не надеясь.

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-6

Игорь Позняк, СТВ:
В какой момент времени вы поняли, что эта страна состоится?

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-9

Вячеслав Кебич:
Наши белорусские люди – это очень трудолюбивый народ. И мы никогда не купались в хороших деньгах, в нефти, золоте. Все, что мы создавали, мы создавали своим трудом. Поэтому я очень верил в белорусский народ.

Никто нам с Запада не поможет. Ну как в фильме: Запад нам не поможет. Так и я верил в это.

И появились хорошие, нормальные силы, которые заняли нишу, нормально начали заботиться о своем народе, которые создали новое государство.

Гайдукевич о Кебиче: Мы должны ценить историю, ценить эпоху, и тогда мы никогда не потеряем эту страну

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-12

Сильный характер и желание работать во благо страны и вне политического поля не позволили Кебичу сидеть сложа руки. Он создал и возглавил Белорусский торгово-финансовый союз. Написал несколько книг, в которых, как сам говорил, «с холодным умом» вспоминал события, которые перевернули историю большой страны.

Врач о Кебиче: «Мы активно боролись за его жизнь и со всеми заболеваниями»

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ-15

Вячеслав Кебич:
В заботе о народе первое – борьба за самостоятельность и неподчинение всяким диктатам со стороны других политических сил и других стран, полная самостоятельность и полная социальная забота о людях.

# Некролог # общество # Вячеслав Кебич # Игорь Позняк # Фотофакт

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