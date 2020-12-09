Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ
Новости Беларуси. 9 декабря не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Ему было 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Кебич вошел в историю как первый премьер-министр независимой Беларуси. Но и до этого события в его биографии было много интересных фактов и крутых поворотов.
Он не отказывал журналистам в интервью, и могло показаться, что этот человек готов говорить обо всем. Но на деле Вячеслав Францевич умел держать дистанцию. Да и вообще, всегда шел по жизни своим курсом, ни на кого не надеясь.
Игорь Позняк, СТВ:
В какой момент времени вы поняли, что эта страна состоится?
Вячеслав Кебич:
Наши белорусские люди – это очень трудолюбивый народ. И мы никогда не купались в хороших деньгах, в нефти, золоте. Все, что мы создавали, мы создавали своим трудом. Поэтому я очень верил в белорусский народ.
Никто нам с Запада не поможет. Ну как в фильме: Запад нам не поможет. Так и я верил в это.
И появились хорошие, нормальные силы, которые заняли нишу, нормально начали заботиться о своем народе, которые создали новое государство.
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Сильный характер и желание работать во благо страны и вне политического поля не позволили Кебичу сидеть сложа руки. Он создал и возглавил Белорусский торгово-финансовый союз. Написал несколько книг, в которых, как сам говорил, «с холодным умом» вспоминал события, которые перевернули историю большой страны.
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Вячеслав Кебич:
В заботе о народе первое – борьба за самостоятельность и неподчинение всяким диктатам со стороны других политических сил и других стран, полная самостоятельность и полная социальная забота о людях.