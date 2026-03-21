Дональд Трамп поддержал вывод американских военных с испанских баз Рота и Морон. Ранее глава Белого дома уже грозил Мадриду торговыми мерами за отказ разрешить использование военных объектов в операциях против Ирана. Вашингтон также выражал недовольство нежеланием правительства увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП. Теперь угрозы сменились открытой поддержкой действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп потребовал от союзников предоставить базы или участвовать в разблокировке Ормузского пролива еще на прошлой неделе. Большинство европейских столиц ответили молчанием или отказом. Исключение сделал Лондон, разрешив использование британских баз для оборонительных операций в проливе.

Иран в ответ атаковал гарнизон с американскими военными, расположенный на британском острове Диего‑Гарсия. Так, базы США, которые считались неуязвимыми, оказались поражены иранскими ракетами.

Ближневосточные нефтяные заводы лежат в руинах, цепочки поставок нарушены, и стоимость барреля обрушила мировую экономику. Операция по разоружению Тегерана обернулась энергетическим кризисом, который Штаты пытаются гасить временной отменой санкций на нефть из России и Ирана. Тем не менее боевые действия не прекращаются.

Премьер Израиля, который несколько недель уклонялся от обещаний определить сроки окончания войны, дал понять, что не исключает наземной операции. А это значит, что Ближний Восток вступает в четвертую неделю еще более кровопролитного противостояния.