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«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка

26 июня 2023 16:46
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Если спросить у иностранных туристов, чем их больше всего удивил Минск, почти все ответят одинаково – своей зеленью. Белорусская столица не единожды попадала в рейтинги самых зеленых городов мира и Европы. И не спроста, ведь зеленью покрыта почти половина мегаполиса. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-1

Сергей Шуманский, ведущий: 
Что город чистый и зеленый, наверняка знает и каждый минчанин. Это уже своеобразный бренд столицы. Но в последнее время обеспокоенные горожане все чаще бьют тревогу – то здоровые с виду деревья вырубают в самом центре Минска, то под строительство домов и жилых комплексов, а в новых микрорайонах насаждений и вовсе нет.

«Во что они превратили наш двор?» Жители Минска возмущаются из-за вырубки деревьев – подробности здесь.

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-4

Сергей Шуманский: 
Если смотреть на цифры, Минск – действительно очень зеленый город. На каждого жителя приходится примерно 20 квадратных метров зелени. При этом, по нормам Всемирной организации здравоохранения, минимальное количество зелени на человека – 9 квадратов. По этому показателю белорусская столица уверенно обходит такие мегаполисы, как Барселона, Токио или Буэнос-Айрес. 

Уточню, в этой статистике речь идет о ландшафтно-рекреационных территориях общего пользования: городских парках, лесопарках и скверах. Согласно генплану Минска, к 2030 году количество озелененных территорий общего пользования на одного жителя должно увеличиться. Для этого в городе создадут новые парки. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-7

Например, больше года назад известный застройщик анонсировал появление в жилом комплексе «Минск Мир» парка с зоной озеленения 40 гектаров, фонтанами, стадионами для командных игр и даже теннисным кортом. Но через год проект упростили. Да так, что теперь вообще непонятно, будет ли среди бетонных многоэтажек хоть кусочек зелени. Мы попытались разобраться в ситуации.

Микрорайон «Минск Мир». Еще недавно он был одной из крупнейших стройплощадок страны, а сегодня здесь уже кипит городская жизнь. Один за другим вырастают футуристические небоскребы, которые наполняются счастливыми новоселами. Постепенно развивается инфраструктура. В генплане микрорайона значится и центральный парк. «Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе». Так застройщик рассказывал будущим жителям микрорайона о перспективах квартала. Но на деле оказалось иначе. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-10

Виталий Дроздов:
Застройщик «Дана Астра» обещал парк с целым набором объектов социальной инфраструктуры. Это спортивные площадки, аттракционы, летний кинотеатр, хоккейная площадка, площадки для воркаута и многое другое. Буквально пару месяцев назад застройщик предоставил новые рендеры, на которых все эти объекты полностью отсутствуют. Вместо них – просто площадка с зелеными насаждениями. 

Жители «Минск Мира» не хотят, чтобы новый квартал превратился в спальный район, заполненный лишь бесчисленными многоэтажками. Плотность застройки высокая, поэтому парк должен компенсировать все эти неудобства.

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-13

Андрей Киселев:
Я собираюсь здесь жить вместе с семьей, у меня дети, кто-то уже взрослый, кто-то еще маленький. Когда это все будет доведено до ума, все построится, хотелось бы видеть место, в котором хотелось бы жить. 

Тех, кого сегодня волнует судьба парка, немало. В подтверждение тому – сообщество в одном из мессенждеров, в котором насчитывается свыше 700 человек. Все они готовы бороться за будущее важного социального объекта. Уже написано немало писем в различные инстанции. 

Виталий Дроздов:
Я обращался к застройщику, в администрацию Октябрьского района, в Министерство антимонопольного регулирования. Они отвечают, что внешний вид зданий носит необязательный характер и может подлежать изменению. То есть люди не слышат, что здесь речь идет о полном отсутствии каких-либо зданий и сооружений. Их полностью убрали. 

Жители микрорайона полагают, что инвестор хитрит не только с ними, но и с потенциальными новоселами. С их слов, менеджеры в офисе заманивают покупателей квартир рассказами о прекраснейшем парке с множеством объектов, который построят уже в ближайшее время. Они сами клюнули на эту удочку. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-16

Виталий Дроздов:
Люди покупали квартиры при первых рендерах, на которых заявлялись объекты социальной инфраструктуры. Я покупал квартиру на первых рендерах. Почему у меня сейчас полностью меняется вид всего и вся? В чем элитность? Почему я переплатил деньги за квадратный метр? Квадратный метр, по-моему, здесь на 30 % дороже стоил. Где разница? То есть застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить.

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-19

Визуализация внешнего вида возводимых объектов в рендерах носит информационный характер и может меняться. Об этом на своем сайте, а также в письме сообщает инвестор дольщикам. Красивая картинка может быть далека от реальности. К тому же есть еще один любопытный нюанс.

Андрей Киселев:
Застройщик к этому объекту не имеет никакого отношения, это строит город. И то, что сейчас поменялся рендер – это то, что сейчас город готов строить. Был ли для города предыдущий рендер хоть в каком-то виде представлен? Неизвестно. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-22

Сергей Панев, директор предприятия «Гордострой»:
То, что инвестор представил на рассмотрение своим жителям как картинку – я и город к этой картинке никакого отношения не имеем. Это факт. Это всего лишь их эскизы. Так как они не принимают никакого участия ни в финансировании, ни в проектировании данного объекта, отвечать за чьи-то пожелания мы не имеем возможности. 

В настоящее время парком в «Минск Мире» занимается госпредприятие «Гордорстрой». Специалисты нацелены сделать его местом притяжения всего микрорайона с множеством различных объектов как для детей, так и для взрослых. На данном этапе с застройщиком микрорайона урегулирован ряд вопросов, а также ведется подготовительная работа. Уже разработан генплан. На стадии обсуждения наполняемость этой территории. 

«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка-25

Сергей Панев:
Нарисован генплан дорожек, велодорожек, велопарковок, обозначены зоны размещения массовых мероприятий, типа елки, торговли и тому подобного, зоны отдыха. Намечены места размещения и подтянуты к ним сети инженерных сооружений в виде туалетов, где необходимо – дополнительные коммуникации. Назначены места, где может размещаться оборудование или оснащение сквера в виде детских площадок или площадок для занятий спортом. У нас уже есть элементарный опыт размещения – сквер Калиновского, который недавно был построен и уже открыт для пользования. Подобным оборудованием будем оснащать и данный парк, сквер. 

Сейчас на территории будущего парка размещен строительный городок инвестора. Как только работы там будут завершены, «Гордострой» приступит к возведению парка. Планируется, что это произойдет в следующем году. Поэтому пока жителям «Минск Мира» остается только ждать. 

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Шуманский # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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