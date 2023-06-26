«Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка

Если спросить у иностранных туристов, чем их больше всего удивил Минск, почти все ответят одинаково – своей зеленью. Белорусская столица не единожды попадала в рейтинги самых зеленых городов мира и Европы. И не спроста, ведь зеленью покрыта почти половина мегаполиса. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Что город чистый и зеленый, наверняка знает и каждый минчанин. Это уже своеобразный бренд столицы. Но в последнее время обеспокоенные горожане все чаще бьют тревогу – то здоровые с виду деревья вырубают в самом центре Минска, то под строительство домов и жилых комплексов, а в новых микрорайонах насаждений и вовсе нет. «Во что они превратили наш двор?» Жители Минска возмущаются из-за вырубки деревьев – подробности здесь.

Сергей Шуманский:

Если смотреть на цифры, Минск – действительно очень зеленый город. На каждого жителя приходится примерно 20 квадратных метров зелени. При этом, по нормам Всемирной организации здравоохранения, минимальное количество зелени на человека – 9 квадратов. По этому показателю белорусская столица уверенно обходит такие мегаполисы, как Барселона, Токио или Буэнос-Айрес. Уточню, в этой статистике речь идет о ландшафтно-рекреационных территориях общего пользования: городских парках, лесопарках и скверах. Согласно генплану Минска, к 2030 году количество озелененных территорий общего пользования на одного жителя должно увеличиться. Для этого в городе создадут новые парки.

Например, больше года назад известный застройщик анонсировал появление в жилом комплексе «Минск Мир» парка с зоной озеленения 40 гектаров, фонтанами, стадионами для командных игр и даже теннисным кортом. Но через год проект упростили. Да так, что теперь вообще непонятно, будет ли среди бетонных многоэтажек хоть кусочек зелени. Мы попытались разобраться в ситуации. Микрорайон «Минск Мир». Еще недавно он был одной из крупнейших стройплощадок страны, а сегодня здесь уже кипит городская жизнь. Один за другим вырастают футуристические небоскребы, которые наполняются счастливыми новоселами. Постепенно развивается инфраструктура. В генплане микрорайона значится и центральный парк. «Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе». Так застройщик рассказывал будущим жителям микрорайона о перспективах квартала. Но на деле оказалось иначе.

Виталий Дроздов:

Застройщик «Дана Астра» обещал парк с целым набором объектов социальной инфраструктуры. Это спортивные площадки, аттракционы, летний кинотеатр, хоккейная площадка, площадки для воркаута и многое другое. Буквально пару месяцев назад застройщик предоставил новые рендеры, на которых все эти объекты полностью отсутствуют. Вместо них – просто площадка с зелеными насаждениями. Жители «Минск Мира» не хотят, чтобы новый квартал превратился в спальный район, заполненный лишь бесчисленными многоэтажками. Плотность застройки высокая, поэтому парк должен компенсировать все эти неудобства.

Андрей Киселев:

Я собираюсь здесь жить вместе с семьей, у меня дети, кто-то уже взрослый, кто-то еще маленький. Когда это все будет доведено до ума, все построится, хотелось бы видеть место, в котором хотелось бы жить. Тех, кого сегодня волнует судьба парка, немало. В подтверждение тому – сообщество в одном из мессенждеров, в котором насчитывается свыше 700 человек. Все они готовы бороться за будущее важного социального объекта. Уже написано немало писем в различные инстанции. Виталий Дроздов:

Я обращался к застройщику, в администрацию Октябрьского района, в Министерство антимонопольного регулирования. Они отвечают, что внешний вид зданий носит необязательный характер и может подлежать изменению. То есть люди не слышат, что здесь речь идет о полном отсутствии каких-либо зданий и сооружений. Их полностью убрали. Жители микрорайона полагают, что инвестор хитрит не только с ними, но и с потенциальными новоселами. С их слов, менеджеры в офисе заманивают покупателей квартир рассказами о прекраснейшем парке с множеством объектов, который построят уже в ближайшее время. Они сами клюнули на эту удочку.

Виталий Дроздов:

Люди покупали квартиры при первых рендерах, на которых заявлялись объекты социальной инфраструктуры. Я покупал квартиру на первых рендерах. Почему у меня сейчас полностью меняется вид всего и вся? В чем элитность? Почему я переплатил деньги за квадратный метр? Квадратный метр, по-моему, здесь на 30 % дороже стоил. Где разница? То есть застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить.

Визуализация внешнего вида возводимых объектов в рендерах носит информационный характер и может меняться. Об этом на своем сайте, а также в письме сообщает инвестор дольщикам. Красивая картинка может быть далека от реальности. К тому же есть еще один любопытный нюанс. Андрей Киселев:

Застройщик к этому объекту не имеет никакого отношения, это строит город. И то, что сейчас поменялся рендер – это то, что сейчас город готов строить. Был ли для города предыдущий рендер хоть в каком-то виде представлен? Неизвестно.

Сергей Панев, директор предприятия «Гордострой»:

То, что инвестор представил на рассмотрение своим жителям как картинку – я и город к этой картинке никакого отношения не имеем. Это факт. Это всего лишь их эскизы. Так как они не принимают никакого участия ни в финансировании, ни в проектировании данного объекта, отвечать за чьи-то пожелания мы не имеем возможности. В настоящее время парком в «Минск Мире» занимается госпредприятие «Гордорстрой». Специалисты нацелены сделать его местом притяжения всего микрорайона с множеством различных объектов как для детей, так и для взрослых. На данном этапе с застройщиком микрорайона урегулирован ряд вопросов, а также ведется подготовительная работа. Уже разработан генплан. На стадии обсуждения наполняемость этой территории.