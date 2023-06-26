«Для нас это жизнь, а для них – бизнес». Карпенков о возможном перевороте в Беларуси

Новости Беларуси. С высоким боевым духом и патриотическим настроем. Во внутренних войсках проходит сбор с военнообязанными, ранее проходившими службу в спецподразделениях МВД. Элементы боевой подготовки отрабатывают ветераны. Число желающих обновить знания и умения превзошло число призванных в воинские подразделения по повестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс высокий: больше шести человек на место. Все они в случае необходимости готовы снова стать в строй как в борьбе с диверсионно-разведывательными группами, так и для прикрытия государственной границы. Подробнее в материале Оксаны Семашко.

Представители Алмаза, ОМОН, СОБР, легендарной «тридцатьдвойки». Наши бойцы готовы дать достойный и молниеносный отпор, причем при различных вариантах развития событий. «Сейчас чувствуется топор войны». Кто защищает мирное небо Беларуси в нелегкие времена? Подробнее здесь. Сейчас в зарубежной прессе снова стали всплывать сообщения, что в Польше готовят боевиков из беглых для силового сценария переворота в Беларуси. Очередной вброс или нежелание оставлять таких намерений?