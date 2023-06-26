«Для нас это жизнь, а для них – бизнес». Карпенков о возможном перевороте в Беларуси

Новости Беларуси. С высоким боевым духом и патриотическим настроем. Во внутренних войсках проходит сбор с военнообязанными, ранее проходившими службу в спецподразделениях МВД. Элементы боевой подготовки отрабатывают ветераны. Число желающих обновить знания и умения превзошло число призванных в воинские подразделения по повестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс высокий: больше шести человек на место. Все они в случае необходимости готовы снова стать в строй как в борьбе с диверсионно-разведывательными группами, так и для прикрытия государственной границы.
Подробнее в материале Оксаны Семашко.
Представители Алмаза, ОМОН, СОБР, легендарной «тридцатьдвойки». Наши бойцы готовы дать достойный и молниеносный отпор, причем при различных вариантах развития событий.
«Сейчас чувствуется топор войны». Кто защищает мирное небо Беларуси в нелегкие времена? Подробнее здесь.
Сейчас в зарубежной прессе снова стали всплывать сообщения, что в Польше готовят боевиков из беглых для силового сценария переворота в Беларуси. Очередной вброс или нежелание оставлять таких намерений?
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:
Конечно, реальные намерения. Конечно, им что-то надо делать. Они, скажем так, проиграли на 50 лет вперед, я говорю, по всем моментам. И с тем, что было в 2020 году и в 2021-м. У них нет абсолютно никаких сторонников, никакой поддержки. Ну, чем-то же надо вот в этой ситуации им самим себя мотивировать: какими-то планами, стрельбами. Вот повесили, кто-то стреляет, кто-то их готовит. Ну, якобы кто-то был в зоне военных действий. Я скажу, что мы всю жизнь находимся в зоне военных действий. Все время ходим и под ножи, и под пули, и под гранаты бандитские и задерживаем. Мы всю свою жизнь этому всему посвятили, то есть для нас это жизнь. А у них, получается, это бизнес, заработать.