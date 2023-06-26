Остановка – Нижний Новгород. Участники «Поезд Памяти» побывали на слиянии Оки и Волги. Впечатления здесь

Новости Беларуси. Настало время ежедневной рубрики о путешествии участников патриотического проекта «Поезд Памяти». Команда СТВ продолжает рассказ о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня юных гостей из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана встречал российский Нижний Новгород. Смотрите наш путевой дневник в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вайнберг, член Совета Федерации Федерального собрания России от Нижегородской области:

Мы звенья одной цепи, и то, что здесь и белорусы, и армяне, и киргизы, и русские. И радует эта коммуникабельность этого возраста молодежи, потому что они открыты, искренни. Взрослые набивают шишки – замыкаются в себе. А здесь они еще свои не набили, и слава богу.

Анна Корольчук, корреспондент:

Нижегородский кремль – второй по размеру, после московского. Это сердце города над слиянием двух великих рек, Оки и Волги. На протяжении многих веков он, как надежный щит, защищал население от вражеских набегов, служил местом заседания местных органов власти, выдерживал многочисленные осады и ни разу не был взят штурмом.

Никита Шевченко, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Это огромный город, где Кремль почти как в Москве. Впечатления просто великолепные. Посмотрите на этот вид, очень красиво здесь.

Никита Деньгуб, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Энергии просто полно, она вообще не заканчивается. Уже шестой день, осталось дней 10, наверное, и мы полны энергии. Думаю, так и останется. Школьников привезли в Нижний Новгород неслучайно – город выбран молодежной столицей России этого года. Почему – узнали у местного жителя.

Матвей Паняев, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

У нас в 2020 году, если не ошибаюсь, проводился фестиваль «Столица закатов». И после этого фестиваля, где собралась молодежь со всей страны и не только, начали эту традицию продолжать. У нас была «Столица закатов» в 2021 году, 2022-м, в 2023-м тоже проходит. И именно после этого, думаю, Нижний Новгород стал молодежной столицей, потому что стал местом соединения и сплочения молодежи из всех регионов России не только.

– Видели твой дебют в качестве журналиста. Ты увлекаешься журналистикой, хочешь быть корреспондентом?

– У нас в школе есть школьная видеостудия, в которой я с 7-го класса, также с 9-го класса являюсь хоккейным комментатором. Помимо этого, участвую в различных проектах, недавно был на 20-летии ГТРК «Нижний Новгород». Там тоже удалось с кем-то познакомиться, пообщаться. И вот сейчас большой дебют.

Анна Корольчук:

Чкаловская лестница — 560 ступеней, 150 метров в длину. Она построена в виде восьмерки, на лини пересечения которой находятся смотровые площадки.