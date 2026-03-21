В Банке развития Беларуси прокомментировали снятие санкций США

За развитием очередного раунда белорусско-американских контактов внимательно следят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Особенно в Литве, где традиционно остро реагируют на любые сигналы о возможном сближении Минска и Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако договориться с Вашингтоном – это лишь часть задачи. На процесс влияют внешние игроки. Литва, Польша и Украина жестко реагируют на любые шаги по сближению Беларуси и США. Каждая из этих стран имеет свои интересы: политические, экономические и региональные. Улучшение отношений Минска с Белым домом может изменить привычные схемы и расстановку сил.

Новые возможности теперь открываются и для Банка развития Беларуси, и для его партнеров. После переговоров с американской делегацией стало известно о снятии ограничений в отношении этого финансового учреждения. И это решение существенно меняет картину, возвращая Беларуси доступ к ряду глобальных финансовых механизмов.

Дмитрий Ярошевич, заместитель председателя правления Банка развития Беларуси:

Несмотря на то, что мы успешно справлялись и в условиях этих санкций, конечно, для нас это новая возможность. Потому что наряду с внутренней повесткой у Банка развития широкая региональная сеть партнеров. Это различные международные банки, например, Всемирный банк, африканские, панафриканские банки. И эти партнеры выбирали разные стратегии, кто-то более осторожную, и в большей степени боялись как раз вторичных санкций.

Но сейчас, когда они сняты, для нас это открывает определенные возможности. То есть в любом случае, чем меньше ограничений для бизнеса, тем лучше. В первую очередь это экспорт наших товаров, помощь нашим экспортерам, предоставление ресурсов этим банкам для покупки нашей продукции. Здесь уже не будет риска этих вторичных санкций, о которых партнеры часто говорили.

Второе – Всемирный банк, у нас с ними действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы можем, почему бы и нет, переговорить, может, они расширят эту программу. То есть это вопросы привлечения финансирования в нашу экономику. У нас и с EXIM банком США отношения есть. Сейчас, конечно, будет значительно проще. Мы планируем поработать с нашими экспортерами по поставкам продукции в США.