Прямой эфир

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

03 июля 2020 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и спортивные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны появляются новые адреса, а у их жителей – новые любимые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь праздника инфраструктурные новинки откроют буквально во всех уголках Беларуси.

Так, например, гомельчане в День Независимости получат в подарок обновленный спортивно-оздоровительный комплекс. Открытие современного бассейна станет одним из знаковых событий в областном центре.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-1

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-3

Новый пункт переработки ягодной продукции и молочно-товарный комплекс начнут работу в Пинском районе. Здесь же после реконструкции распахнет двери для воспитанников школа искусств.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-6

В Бресте всю правду о последнем защитнике легендарной цитадели расскажут пять залов нового музея в Восточном форте.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-9

В Бобруйске День Независимости навсегда запомнится большим новосельем – здесь открывается дом семейного типа.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-12

В Витебске основные праздничные события проходят на площади Победы – самой большой в Беларуси. Здесь открывается новая Доска почета. А на больших экранах будут транслировать праздничный концерт и поздравительные видеооткрытки.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-15

В Гродно на пешеходной улице презентуют масштабный гобелен с изображением матери Беларуси. Мастерицы соткали его по уникальной технологии в рекордно короткие сроки – за 151 день, работу посвятили 75-летию освобождения страны.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля-18

А в новое городское здание в Волковыске уже скоро придет первая счастливая пара – здесь ко Дню Независимости начнет работу ЗАГС.

# День Независимости # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами
03 июля 2020 10:00

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей
03 июля 2020 09:59

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей

На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?
03 июля 2020 09:46

На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?