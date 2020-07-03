Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и спортивные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны появляются новые адреса, а у их жителей – новые любимые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь праздника инфраструктурные новинки откроют буквально во всех уголках Беларуси.

Так, например, гомельчане в День Независимости получат в подарок обновленный спортивно-оздоровительный комплекс. Открытие современного бассейна станет одним из знаковых событий в областном центре.