Гайдукевич: «Для меня хороших революций, вообще, не бывает. Я ни одной не знаю. Это переворот»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Без внешнего влияния, без внешних финансирований никогда этих «цветных революций» не бывало. И более того – всегда потом следом идёт внешнее управление теми людьми, которые пришли к власти. Почему? Они обязаны, они на крючке, они финансировались, у них нет самостоятельности принятия решений.

Потому что, первое – любая «цветная революция» нелегитимна по своей сути. Они потом начинают искать легитимность. Потому что это переворот!

Что мы называем революцией? Революция – это красивое слово, которое хорошие какие-то даже ассоциации вызывает. Хотя для меня, как политика, это моё личное мнение, хороших революций, вообще, не бывает. Я ни одной не знаю. Это переворот. Это переворот государственный, нелегитимный, который ничего и никакого отношения к конституции не имеет.