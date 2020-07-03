Гайдукевич: «Самое главное – идти на выборы, голосовать, чтобы никогда в жизни судьба Беларуси не решалась на площадях и улицах»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Посмотрите – во всех этих «цветных революциях» нас заставляют поверить и делают так, что меньшинство – агрессивное, организованное – управляет потом большинством, которое спокойное, тихое – которое хочет просто жить.

И мы сейчас должны к людям обращаться и говорить: безразличия сейчас быть не должно, апатии быть не должно. Люди должны всё это видеть, понимать.

И самое главное – идти на выборы, голосовать, чтобы никогда в жизни судьба Беларуси не решалась на площадях и улицах. Здесь мы должны быть едины.