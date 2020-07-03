«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами

Дмитрий Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

В этом месте, где мы стоим, было поле. И мы его пахали вдвоем с братом и даже дрались из-за того, кому сидеть за рулем трактора. Это был первый трактор – МТЗ с маленьким плугом. Мы начинали с того момента, как и родители наши начинали.

Почти три десятка лет прошло с тех пор, когда семья Малиновских решила пойти на хлеба вольные. Отец большого семейства возглавлял тогда один из самых крепких колхозов в Могилевской области. А в 1991-ом Владимир Малиновский рискнул создать собственное дело – фермерское хозяйство в Шкловском районе. И назвал «Диана». В честь младшенькой. Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Начинал с 10 лет, с тех лет, когда в школе учился. Школьниками ходили в колхоз, работали на лошадях, сено свозили, солому. И вот с тех пор полностью посвящен сельскому хозяйству.

Сизиф, усердно толкающий огромный валун в гору, первым встречает здесь каждого визитера. Герой древнегреческой мифологии в «Диане» появился совсем не случайно. Символизирует он бесполезный труд. Но Малиновские наделили своего Сизифа совсем противоположным смыслом.

Владимир Малиновский:

Есть некая аналогия. Мы вот посеяли, вырастили, убрали и по-новому надо начинать этот процесс. Опять сеять, выращивать, убирать. Цикличность. То, что делает Сизиф, то делаем и мы. Только у Сизифа это был бесполезный труд. А у нас польза для народа. И, конечно, для нашей семьи.

Первые полсотни гектаров засеяли гречихой и картофелем. Урожай собрали хороший, равно как и прибыль. И все закрутилось уже безвозвратно. «Диана» выросла до 3 тысяч гектаров сельхозугодий. Дочь и двое сыновей – главные помощники. Владимир Малиновский:

Мы довольны, что дети работают с нами. Это хорошая помощь, подспорье, надежная опора – есть доверять кому. В этом вопросе есть будущность. Когда мы состаримся совсем, не будешь задумываться о том, кто продолжит твое дело.

Дмитрий Малиновский:

Это нормально, когда старший сын продолжает дело своего отца. И я, как отец, был бы счастлив, если бы мои дети любили то, что я люблю. И делали то, что я делаю. И если бы им приносило это удовольствие. И я уверен, что мой отец счастлив. Потому как ему есть, кому передать его дело. Фермерское хозяйство Малиновских уже не первый сезон – лидер по выращиванию картофеля в Беларуси. Не на пустом месте, конечно же. Ведь сажают второй белорусский хлеб по системе точечного земледелия – спутник в помощь. В парке полсотни современной сельхозтехники. Но главное богатство «Дианы» все же люди. Аграрии здесь уже сейчас готовят технику к казалось бы еще такой далекой уборке, подшаманивают картофелехранилища и суперсовременные сортеры.

Георгий Казак, заведующий производством крестьянско-фермерского хозяйства:

Чтобы в сезоне можно было работать без поломок и потерь на время. Потому все вот так, все чисто и аккуратно. У нас, как в той пословице: хоть до уборки еще далеко, но готовь сани летом и будет результат. Три десятка лет сплошная картошка. Но как-то не приедается, шутят в хозяйстве.

Георгий Казак:

Картошка – это второй хлеб, поэтому она везде. Это наша жизнь. Испокон веков белорусов называют бульбашами. Мы стереотипы не меняем, только у нас выращивание картофеля на высокотехнологичном уровне.

Сергей Иванов, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Это исконно белорусская культура. Наши предки и потомки будут ее возделывать, потому что у нас сложились почвенно-климатические условия. Мы умеем и будем ею заниматься. Из картошки можно сделать кучу блюд. Вареная, жареная, пареная, драники, колдуны. Кстати, это мое любимое блюдо, со сметаной. Ирина Недобоева, корреспондент:

Картофель – это неотъемлемая часть жизни, наверное, каждого белоруса. Его сеют и хозяйства в промышленных масштабах, и бабушки на огородах. Не прочь полакомиться ею и животные. Правда, на корм идет не сама картошка, а продукты ее переработки. Но ведь пользы от этого не меньше.

Куда уж без кормов, когда на ферме три сотни буренок. Глава этого фермерского хозяйства Владимир Ринг. Тоже аграрий матерый, знаток дел сельскохозяйственных. Уверяет: хозяйская жилка есть в каждом белорусе. Так уж сложилось веками. Владимир Ринг, глава фермерского хозяйства:

Я горжусь тем, что я белорус. Это все трудяги. То ли он кузнец, то ли стеклодув, то ли конюх. Я помню первую в моей жизни корову, у нас она лет 15 была. И, когда она пала, все плакали. Потому что она кормилица была. Ну, это, наверное, все впитывается в нас.

Кстати, ради собственного дела, которое, давайте уж на чистоту, далеко не из легких, оставил должность главы банка. И, кстати, не жалеет. Владимир Ринг:

И мог бы получать хорошую пенсию и не париться. Но, что я буду делать на той пенсии? Я должен что-то делать. Я был управляющим банка, у меня была одна из самых высоких зарплат в районе. Но я держал корову. Ну, что я бы литр молока себе не купил? Да купил бы. Но как без коровы. Это такое крестьянское мышление. Как говорится, можно вывезти девушку в город из деревни, деревню из нее не выведешь. Так и я, крестьянина из меня не убрать.

Все пазлы сошлись, шутит Ринг, это когда искренне любишь свою малую родину, знаешь толк в процессах земледелия и животноводства, понимаешь цену каждой заработанной копейки. Но и о своих маленьких слабостях не забываешь. Владимир Ринг:

И даже будучи банкиром, я держал корову. Без этого я не представляю себя. Просто мне это нравится. В выходной день, в воскресенье, я день не выдерживаю дома. Я проедусь по полям, сюда к ним заеду, посмотрю.

Приобщил к делу фермерскому Ринг и младшего брата, и сына. А у Малиновских, кстати, уже подрастает и внук, которому прокатиться в дедовом тракторе – любимая забава. Ну, что тут скажешь – преемственность поколений она такая. Дмитрий Малиновский:

Ему интересно все. Он со мной ездил в тракторе, еще меньше был. Он засыпал прямо в тракторе. Я ему говорил, поедем домой, пора спать. Он: «Нет, будем ездить». Все равно, он ехал до последнего. И, когда мы приезжали домой, он в полусонном состоянии тянулся за ключом, чтобы заглушить трактор.