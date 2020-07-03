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«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами

03 июля 2020 10:00
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Дмитрий Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
В этом месте, где мы стоим, было поле. И мы его пахали вдвоем с братом и даже дрались из-за того, кому сидеть за рулем трактора. Это был первый трактор – МТЗ с маленьким плугом. Мы начинали с того момента, как и родители наши начинали.   

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -1

Почти три десятка лет прошло с тех пор, когда семья Малиновских решила пойти на хлеба вольные. Отец большого семейства возглавлял тогда один из самых крепких колхозов в Могилевской области. А в 1991-ом Владимир Малиновский рискнул создать собственное дело – фермерское хозяйство в Шкловском районе. И назвал «Диана». В честь младшенькой.   

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства:  
Начинал с 10 лет, с тех лет, когда в школе учился. Школьниками ходили в колхоз, работали на лошадях, сено свозили, солому. И вот с тех пор полностью посвящен сельскому хозяйству.      

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -4

Сизиф, усердно толкающий огромный валун в гору, первым встречает здесь каждого визитера. Герой древнегреческой мифологии в «Диане» появился совсем не случайно. Символизирует он бесполезный труд. Но Малиновские наделили своего Сизифа совсем противоположным смыслом.   

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -7

Владимир Малиновский:  
Есть некая аналогия. Мы вот посеяли, вырастили, убрали и по-новому надо начинать этот процесс. Опять сеять, выращивать, убирать. Цикличность. То, что делает Сизиф, то делаем и мы. Только у Сизифа это был бесполезный труд. А у нас польза для народа. И, конечно, для нашей семьи.       

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -10

Первые полсотни гектаров засеяли гречихой и картофелем. Урожай собрали хороший, равно как и прибыль. И все закрутилось уже безвозвратно. «Диана» выросла до 3 тысяч гектаров сельхозугодий. Дочь и двое сыновей – главные помощники. 

Владимир Малиновский:
Мы довольны, что дети работают с нами. Это хорошая помощь, подспорье, надежная опора – есть доверять кому. В этом вопросе есть будущность. Когда мы состаримся совсем, не будешь задумываться о том, кто продолжит твое дело.

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -13

Дмитрий Малиновский:
Это нормально, когда старший сын продолжает дело своего отца. И я, как отец, был бы счастлив, если бы мои дети любили то, что я люблю. И делали то, что я делаю. И если бы им приносило это удовольствие. И я уверен, что мой отец счастлив. Потому как ему есть, кому передать его дело.

Фермерское хозяйство Малиновских уже не первый сезон – лидер по выращиванию картофеля в Беларуси. Не на пустом месте, конечно же. Ведь сажают второй белорусский хлеб по системе точечного земледелия – спутник в помощь. В парке полсотни современной сельхозтехники. Но главное богатство «Дианы» все же люди. Аграрии здесь уже сейчас готовят технику к казалось бы еще такой далекой уборке, подшаманивают картофелехранилища и суперсовременные сортеры. 

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -16

Георгий Казак, заведующий производством крестьянско-фермерского хозяйства:  
Чтобы в сезоне можно было работать без поломок и потерь на время. Потому все вот так, все чисто и аккуратно. У нас, как в той пословице: хоть до уборки еще далеко, но готовь сани летом и будет результат.

Три десятка лет сплошная картошка. Но как-то не приедается, шутят в хозяйстве.  

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -19

Георгий Казак:  
Картошка – это второй хлеб, поэтому она везде. Это наша жизнь. Испокон веков белорусов называют бульбашами. Мы стереотипы не меняем, только у нас выращивание картофеля на высокотехнологичном уровне.  

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -22

Сергей Иванов, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства:  
Это исконно белорусская культура. Наши предки и потомки будут ее возделывать, потому что у нас сложились почвенно-климатические условия. Мы умеем и будем ею заниматься. Из картошки можно сделать кучу блюд. Вареная, жареная, пареная, драники, колдуны. Кстати, это мое любимое блюдо, со сметаной.     

Ирина Недобоева, корреспондент: 
Картофель – это неотъемлемая часть жизни, наверное, каждого белоруса. Его сеют и хозяйства в промышленных масштабах, и бабушки на огородах. Не прочь полакомиться ею и животные. Правда, на корм идет не сама картошка, а продукты ее переработки. Но ведь пользы от этого не меньше.     

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -25

Куда уж без кормов, когда на ферме три сотни буренок. Глава этого фермерского хозяйства Владимир Ринг. Тоже аграрий матерый, знаток дел сельскохозяйственных. Уверяет: хозяйская жилка есть в каждом белорусе. Так уж сложилось веками. 

Владимир Ринг, глава фермерского хозяйства:  
Я горжусь тем, что я белорус. Это все трудяги. То ли он кузнец, то ли стеклодув, то ли конюх. Я помню первую в моей жизни корову, у нас она лет 15 была. И, когда она пала, все плакали. Потому что она кормилица была. Ну, это, наверное, все впитывается в нас.  

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -28

Кстати, ради собственного дела, которое, давайте уж на чистоту, далеко не из легких, оставил должность главы банка. И, кстати, не жалеет.   

Владимир Ринг: 
И мог бы получать хорошую пенсию и не париться. Но, что я буду делать на той пенсии? Я должен что-то делать. Я был управляющим банка, у меня была одна из самых высоких зарплат в районе. Но я держал корову. Ну, что я бы литр молока себе не купил? Да купил бы. Но как без коровы. Это такое крестьянское мышление. Как говорится, можно вывезти девушку в город из деревни, деревню из нее не выведешь. Так и я, крестьянина из меня не убрать.   

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -31

Все пазлы сошлись, шутит Ринг, это когда искренне любишь свою малую родину, знаешь толк в процессах земледелия и животноводства, понимаешь цену каждой заработанной копейки. Но и о своих маленьких слабостях не забываешь.

Владимир Ринг:
И даже будучи банкиром, я держал корову. Без этого я не представляю себя. Просто мне это нравится. В выходной день, в воскресенье, я день не выдерживаю дома. Я проедусь по полям, сюда к ним заеду, посмотрю.    

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -34

Приобщил к делу фермерскому Ринг и младшего брата, и сына. А у Малиновских, кстати, уже подрастает и внук, которому прокатиться в дедовом тракторе – любимая забава. Ну, что тут скажешь – преемственность поколений она такая.

Дмитрий Малиновский:  
Ему интересно все. Он со мной ездил в тракторе, еще меньше был. Он засыпал прямо в тракторе. Я ему говорил, поедем домой, пора спать. Он: «Нет, будем ездить». Все равно, он ехал до последнего. И, когда мы приезжали домой, он в полусонном состоянии тянулся за ключом, чтобы заглушить трактор.  

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами -37

В переводе с английского «сэлфмэйдмен» – человек, который сделал себя сам. И Малиновские, и Ринги –  именно из таких. Не будут пенять на отсутствие финансов, техники, да и зону рискованного земледелия, в конце концов. Надо? Берут и делают. И получают от любимого дела не только прибыль материальную, но и настоящее эстетическое наслаждение.  

Дмитрий Малиновский:
Я думаю, что каждый человек должен заниматься не тем, что модно, а тем, что ему по душе. И то дело, которым я сейчас занимаюсь, это то, что дает мне душевное равновесие, уверенность в том, что делаю полезную работу. Для своей семьи, для общества в целом. И, конечно, приносит моральное удовлетворение. Потому всем желаю найти себя и заниматься тем, что приносит пользу людям, что самому нравится. Тогда ты будешь успешен.  

# Год малой родины # общество # Дмитрий Малиновский # Владимир Малиновский # Георгий Казак # Сергей Иванов # Владимир Ринг # Фотофакт

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