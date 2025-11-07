Две передачи Овечкина не помогли. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился победой хозяев со счетом 5:3. Об этом пишет ТАСС.

В составе хозяев шайбами отличились Сидни Кросби, Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар. За «Вашингтон» отличились Дилан Стром, Расмус Сундин и Том Уилсон. Овечкин принял участие в первых двух голах своей команды.

Днем ранее Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, забив победный гол в ворота «Сент-Луиса».

После 14 игр «Вашингтон» занимает 4-е место в столичном дивизионе (15 очков), «Питтсбург» – 2-е (20 очков в 15 матчах).

Следующие встречи: «Вашингтон» 9 ноября сыграет с «Тампой», «Питтсбург» 8 ноября сыграет с «Нью-Джерси».

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