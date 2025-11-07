Француз случайно нашел клад и золотых слитков, когда строил бассейн

Во Франции мужчина из коммуны Нёвиль-сюр-Сон, недалеко от Лиона, обнаружил клад из золотых слитков и монет стоимостью около 700 тысяч евро, когда готовил площадку для строительства плавательного бассейна. Об этом пишет РИА Новости. Сокровище, завернутое в полиэтилен, было найдено в саду.

Личность владельца золота неизвестна – прежний владелец участка скончался. По серийным номерам удалось установить, что слитки были изготовлены 15-20 лет назад на местном заводе и приобретены легально.

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