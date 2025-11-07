Прямой эфир

Француз случайно нашел клад и золотых слитков, когда строил бассейн

07 ноября 2025 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Француз случайно нашел клад и золотых слитков, когда строил бассейн-0

Во Франции мужчина из коммуны Нёвиль-сюр-Сон, недалеко от Лиона, обнаружил клад из золотых слитков и монет стоимостью около 700 тысяч евро, когда готовил площадку для строительства плавательного бассейна. Об этом пишет РИА Новости. Сокровище, завернутое в полиэтилен, было найдено в саду.

Личность владельца золота неизвестна – прежний владелец участка скончался. По серийным номерам удалось установить, что слитки были изготовлены 15-20 лет назад на местном заводе и приобретены легально.

Фото: pixabay

# калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Две передачи Овечкина не помогли. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в НХЛ
07 ноября 2025 08:11

Две передачи Овечкина не помогли. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в НХЛ

Парламент Молдовы отказался от групп дружбы с Россией и Беларусью
07 ноября 2025 07:42

Парламент Молдовы отказался от групп дружбы с Россией и Беларусью

Холодная война 2.0? Реакция Запада на решение Трампа по ядерным испытаниям – вот что пишут СМИ
06 ноября 2025 17:40

Холодная война 2.0? Реакция Запада на решение Трампа по ядерным испытаниям – вот что пишут СМИ