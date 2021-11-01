С 1 ноября в Беларуси забастовка? Григорий Азарёнок съездил на МАЗ, чтобы это выяснить

Новости Беларуси. Комичный конфуз беглых. Несколько недель самоназванные «лидеры мнений» призывали белорусских рабочих уйти на забастовку. С 1 ноября вся страна должна была остановиться. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Любой нормальный человек понимал, что очередная затея политических лузеров провалится. Что и случилось. Материал Григория Азаренка.

Мы считаем, что одним из важных элементов нашего общего движения должен быть народный карантин.

Я считаю, что надо действовать активными методами, а не забалтыванием. Поэтому я поддержал эту идею и именно сейчас я ее поддерживаю.

Вместе и до победы. Стачке быть.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Всю неделю они тужились. Надували щеки. С серьезной миной грозились. Они готовы были жертвовать всем и до последнего белоруса сражаться за польские злотые. И вот этот день настал. 1 ноября. Общенациональная забастовка имени беглых. Задрожали муры. Все интернет-сообщество смузи-активистов и милкшейкеров прильнуло к экранам своих айфончиков, чтобы посмотреть: ну, что там, пойдут за нас в стачку? Поехали с утра пораньше на МАЗ и мы.

Андрей Канаш, рабочий Минского автомобильного завода:

Я не знаю, кто на это идет. Нужно работать, зарабатывать, кормить семью, потому что забастовками ничего не добьешься. Все отлично, все замечательно. Работаем в плане выработки, все как положено.

Валерий Кариял, рабочий Минского автомобильного завода:

Ничего, никак не отреагировал. Пошел спокойно на работу, как обычно. Меня все устраивает – моя зарплата, моя работа, мои условия труда. Все нормально. Григорий Азаренок:

Обычная смена. Конвейер. Работа кипит. Ни один человек – ни один – даже не думает обращать внимание на интернетных провокаторов.

Александр Линник, слесарь Минского автомобильного завода:

Работу никто пропускать не собирается, таких даже планов в голове нет. Потому что нужно кормить семью, детей, внуков. Труд, как говорится, облагораживает человека.

Дмитрий Колесько, заместитель начальника цеха Минского автомобильного завода:

В цеху работают 150 человек, это как молодые специалисты, так и среднего возраста, так и пожилые. Есть преемственность в цеху. Разносторонний коллектив, хорошие люди, все работают, все хорошо.

Григорий Азаренок:

Змагары, вот этим вот людям расскажите про санкции, про перамогу, про Светку, про 97 % и про вот это все. Знаете, что с вами будет? Ключом огребете. Да и само предприятие, несмотря на потуги старухи-Европы, чувствует себя более чем уверенно.

Развитие электротранспорта и заказ автобусов для Питера. Что сейчас происходит с МАЗом на самом деле, читайте здесь. Григорий Азаренок:

Ну что, змагарыши? Зашкварились вы по полной. По самые уши. На самое дно ушли. Что у вас там пахнет? Чабор? Знаете, чем он пахнет? Тем, куда вы вляпались. Хотя есть этому и логичное объяснение.

Александр Шпаковский, политолог:

У меня например, лично, сомнений, чем закончится та авантюра, не было. И с чем связаны эти призывы – вот что немаловажно.

– Мельчают методы?

– Нет. Дело в том, что вы же помните, что где-то с конца августа там, в лагере беглых, началась очередная, скажем так, политическая дискотека под названием «подготовка к забастовочному движению», какие-то странные призывы, там что-то они друг другу подмигивали, говорили «пахне чабор». Или не пахне. И это значило, что вот-вот. И мы с вами еще задавались вопросом, почему при отсутствии каких-либо предпосылок для начала забастовочного движения в Беларуси… То есть протестная активность в обществе близка к нулю. Социальная база беглых стремительно сужается. Рейтинги их лидеров находятся в пределах статистической погрешности. Дело в том, что подходит к итогу, к завершению постепенно 2021 год. И сейчас последнее осеннее окно, получение грантового финансирования на свою политическую деятельность. Поэтому были представлены проекты определенные, и эти проекты, вероятно, получили одобрение. Значит, западных политиков, формирующих кругов, иностранных фондов.

Александр Шпаковский:

По какой причине? Есть определенная матрица сценариев. Они же занимаются сценарным планированием в отношении Беларуси. Постоянно это сценирование происходит. Суть его была какова? Вот против нас ввели летом достаточно мощные санкции Евросоюза и США. По их мнению, значит, эти санкции, как когда-то санкции против России (помните, когда Обама говорил, они в клочья разорвут российскую экономику). Вот, видимо, к ноябрю белорусская экономика должна была оказаться в плачевном состоянии, разорванной в клочья. И здесь как раз таки эта идея с забастовкой могла прийтись ко двору. Но человек предполагает, а располагает только господь-бог. Кроме того, предполагают люди не только там, но и здесь. Нашим правительством были предприняты определенные меры для того, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций. Соответственно, никаких предпосылок для массового социального недовольства нет. Наоборот, я бы сказал, что уровень жизни белорусов в сравнении с прошлым годом несколько улучшился.

Григорий Азаренок:

А вот как они попытались отмазаться от такого позора. А еще 1 ноября начались школьные каникулы, и беглые маразматики зачислили их в бастующих. Когда-то историю белорусского бунта будут изучать исключительно психиатры.