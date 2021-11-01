Только зачёток нет, а так всё по-настоящему. Как в БГМУ проходят занятия для «студентов на неделю»?

Новости Беларуси. Анатомия человека, химия, латынь. Старшеклассники осваивают азы профессии врача. Во время каникул в Белорусском государственном медицинском университете для них открыли проект «Студент на неделю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новый образовательный проект для школьников. Как проходят необычные уроки, посмотрела Вероника Кудринецкая.

Мне кажется, все, кто поступает в медицинский университет, фанатеют от того, чтобы помочь людям.

Станислав Русович – старшеклассник Крупицкой средней школы. С детства мечтает стать врачом. В ближайшие пять дней, несмотря на каникулы, он будет приходить на все лекции и семинары в медуниверситет, где 1 ноября стартовал проект «Студент на неделю». «В соцсетях увидел эту акцию». 15 старшеклассников на время станут первокурсниками медвуза в Минске. Читайте здесь.

Хирург, стоматолог, терапевт – трудно определиться и страшно прогадать. Вдруг не мое. Лечебный факультет БГМУ открыл свои двери для школьников. Учащиеся были выбраны на основании конкурса мотивационных писем. Чтобы стать частью альма-матер, школьники прошли строгий отбор. Оказать первую помощь, поставить капельницу, зашить рану и даже принять роды. В учебном медицинском центре лаборатория биомоделирования, мобильная реанимация, операционная и анатомический стол. Все для того, чтобы помочь будущим абитуриентам погрузиться в профессию.

Алексей Волотовский, декан лечебного факультета БГМУ:

Они знают расписание. Мы побеспокоились об этом. Они заранее познакомились со старостами групп учебных. Они знают даже тематику практических занятий. Так получится, что, естественно, по нашим дисциплинам они посетят одно практическое занятие, может быть, два. Занятия проводят практикующие доктора. Знакомят с азами ультразвукового исследования, учат оказанию первой помощи.

И раз, и два, и три. Вдох. На специальных симуляторах будущие студенты медицинского университета тренируются делать непрямой массаж сердца. Александра Козловская ждет не дождется, когда начнутся занятия со всей группой. Ребят закрепили за первым курсом. Поблажек не будет. Пожалуй, только что зачеток нет, а так все по-настоящему.

В перспективе университет планирует расширить список направлений, которые смогут изучать школьники, и увеличить возможное количество участников. Сейчас конкурс проекта «Студент на неделю», как на самые востребованные медицинские факультеты – шесть человек на место.

Проект для БГМУ новый. Абитуриенты ходят на лекции и пары, знакомятся со студентами и преподавателями, присматриваются к будущему месту учебы. А ведь ведущий медицинский вуз страны имеет богатую историю. В 2021 году альма-матер исполняется 100 лет. За эти годы БГМУ подготовил десятки тысяч высококвалифицированных врачей, стоящих на страже здоровья и определяющих государственную политику в области здравоохранения не только в нашей стране, но и более чем в 100 странах.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Основные празднования нашего мероприятия в Белорусском государственном медицинском университете будут проходить в декабре, с 13-го по 17-е. В связи с эпидобстановкой мы отложили. Не смогли некоторые наши коллеги из Российской Федерации, дальнего зарубежья прилететь, приехать к нам на празднования. Пройдут достаточно большие интересные мероприятия. Будет много конференций, конференций с зарубежными коллегами. Первые три дня будут сателлитные конференции по всем нашим факультетам.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На шаг ближе к студенческой жизни стали сразу 15 учащихся 10 и 11 классов в рамках проекта «Студент на неделю» в Белорусском государственном медицинском университете. Пятидневная образовательная программа будет насыщенной – лекции, семинары, практические задания и знакомство с традициями вуза.