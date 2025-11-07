Белорусские учёные нашли способ очистки сточных вод

К слову, это не единственный пример успешных исследований отечественных микробиологов. Так, ученые нашли решения, которые подавляют рост болезнетворных микроорганизмов у животных. Это помогает сохранить здоровье друзей наших меньших. Также специалистами ведется активная работа над созданием биопрепаратов для защиты растений.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

В качестве такого интересного направления, которое сейчас у нас находится на мировом уровне, которым посвящают наши ученые внимание, это работа с эндофитными микроорганизмами. То есть если еще 50, 30, даже 20 лет назад говорилось о том, что микроорганизмы живут в почве, то сегодня изучают симбиозы. Именно симбиоз растения, микроорганизм. Как они влияют друг с другом, как взаимодействуют, и как ученые наши занимаются тем, чтобы понимать данные механизмы и использовать их для того, чтобы получать больше урожай и извлекать больший эффект от этого взаимодействия.

Еще одно перспективное научное направление – инновационные лазеры. Ученые работают над технологиями, которые позволят в режиме реального времени анализировать состав почв на полях для точного внесения удобрений. Кроме того, белорусские специалисты занимают ведущие позиции в области радиофотоники. В стране создают уникальные приборы для передачи сверхвысокочастотных сигналов, которые применяются в радарной технике и космической связи. По компетенциям в этой сфере Беларусь – первая в СНГ.