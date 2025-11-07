Парламент Молдовы отказался от групп дружбы с Россией и Беларусью

Такой шаг объясняют, якобы не уважением нашими странами суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы, а также человеческого достоинства и свободы. В чем это выражается, народные избранники не пояснили, также не смогли привести ни одного доказательства якобы подрывной политики. Решение парламентского большинства резко раскритиковали оппозиционные партии, назвав его «позорным и вредным для национальных интересов». Впервые за 34 года независимости происходит столь позорный случай, когда исключаются два государства, имеющие стратегически важное значение для Молдовы. Тем более, что и Беларусь и Россия – страны, с которыми Молдова поддерживает дипломатические отношения на протяжении десятков лет и связи дружбы, сложившиеся веками.