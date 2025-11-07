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В Гомеле открыли обновлённый пешеходный мост через Сож

07 ноября 2025 07:47
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С динамичной подсветкой, панорамными смотровыми окнами и бронзовыми рысями. В Гомеле накануне к празднику торжественно открыли пешеходный мост через реку Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле открыли обновлённый пешеходный мост через Сож-2

Пешеходный мост был построен в 1969 году. В народе его называют Бауманский. К модернизации сооружения приступили полгода назад. И архитекторы, и строители задумывали максимально изменить облик моста. И сегодня это не просто место встреч и прогулок, а визитная карточка города. Продумано все до мелочей. Установлены оцинкованные перила, заменено мостовое полотно. Появились даже архитектурные фишки – бронзовые рыси и васильки. Особое внимание уделили опорной системе. Она крепкая и надежная.

В Гомеле открыли обновлённый пешеходный мост через Сож-4

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Много сделано по укреплению и капитальному ремонту всех частей этого пешеходного моста. Достаточно профессионально трудились все подрядные организации, «Мостострой» и «Дорожный трест». Большое спасибо проектантам. Но основная цель была, чтобы сделать из этого пешеходного моста достопримечательность, которая бы привлекала всех, и гомельчан, и гостей. 

В Гомеле открыли обновлённый пешеходный мост через Сож-6

Очень красивый мост, нам понравился. И вдвойне приятно, что наш папа участвовал непосредственно в ремонте этого моста. Много рассказывал, как проходили работы.

В темное время суток мост напоминает большую светящуюся конструкцию. Сверкает не только центральная арка, но и перила. К слову, строительство дорог и мостов в Гомельской области продолжат.

# Мосты Беларуси

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