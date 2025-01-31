Гайдукевич: для Запада хороший кандидат в президенты – который палку взял, зовёт людей на улицу

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: То есть для них хороший кандидат в президенты... Вот им не нравится, что в России на выборах в 2024 году лидеры фракций поздравили Путина с победой. Потому что это их национальный лидер. Они разные, лидеры партии, но они поздравили президента и вместе с ним стоят плечом к плечу, защищают Россию. И мы, лидеры белорусских партий в парламенте, мы разные: коммунисты, моя партия, РПТС. Но мы поздравили Президента, потому что это наш национальный лидер. И стоим с ним рядом, и будем стоять, защищать страну. А ему хочется, чтобы был кандидат, который палку взял. Который кричит, что все сфальсифицировано. Который зовет людей на улицу, который говорит: «Запад, приди, введи войска! Спаси нас во имя демократии и свободы!» Вот таких кандидатов нет. Выборов таких нет. Вот им и не нравится.

Я вам скажу честно, я был очень доволен, он так и не смог. Не только он, а немецкие журналисты, польские, я общался с французскими журналистами. Ни один из них не привел ни одного факта нарушения на выборах. То есть все это голословная галиматья и обычная их пропаганда, которую мы слышим на протяжении всех лет. И мы прекрасно понимаем, что не нравится вам Лукашенко и не нравятся наши выборы не потому, что здесь демократии нет. Вам на нее плевать, у нее их никогда и не было. Вы спокойно молчите, что у Зеленского нет выборов. Вы молчите о фальсификациях в Молдове. Вы наезжаете на грузинскую власть, потому что они просто не хотят воевать с Россией. Вам не нравится Лукашенко по одной простой причине, что он строит союз с Россией. Вот это у вас как кость в горле.

Вам не нравится Лукашенко, что он сохранил суверенитет и наша страна самостоятельна. Что мы не продали на Запад предприятия, землю. Что он не слушает Брюссель и Вашингтон, а слушает свой народ. Вот только за это вам его выборы не нравятся. Именно поэтому вы сегодня называете венгерского премьера диктатором. Именно поэтому вы говорите, что в Словакии якобы с демократией проблемы. Именно поэтому вы душите Сербию и хотите там Майдан. Не потому что там что-то не так с правами человека, а потому что эти лидеры посмели открыть рот, а им народ это поручил. И что-то сказать вопреки Брюсселю. Вот и весь ваш подход. И после этого, когда вы не приглашаете Россию и Беларусь праздновать, не праздновать, а отмечать, вспоминать, значит, трагическую дату – Освенцима, что мы освободили его, вы приглашаете Зеленского, который идет по улицам, которые названы именами бандеровцев, которые это все устроили, вы устраиваете лицемерие. И после этого вы хотите, чтобы мы слушали ваше мнение.