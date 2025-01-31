Гайдукевич: Лукашенко является отцом современной белорусской государственности

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я был на этих выборах кандидатом в Президенты, и самое распространенное, что я слышал на встречах с людьми, это знаете что? Вы, конечно, хороший человек, Олег Сергеевич, мы вас уважаем, но пойдем голосовать за Лукашенко. Вот это понимание, что сегодня Президент объединяет абсолютно всех: левых, правых, беспартийных, зеленых, каких угодно. Это действительно человек, который является отцом белорусской государственности современной. Это правда, это очевидность. Люди благодарны ему за то, что он в стране сберег мир. Люди помнят 20-й год, когда он не побоялся. Не побоялся, в отличие от Януковича, возглавил защиту страны, показал, как надо разбираться с цветной революцией.

Люди благодарны ему за то, что мы прожили эти 30 лет без религиозной вражды, национальной вражды. Нас не разделили никак. Хотя Запад каждые выборы пытался сделать цветную революцию. И на этих выборах. Вот они спокойны. А почему? Не потому что не хотели как-то повлиять. Теракты не получились – спецслужбы хорошо сработали. Митингов не было, потому что пятую колонну мы зачистили и на выборы не допустили. Посмотрите, ни в России, ни в Беларуси, ни в 2024-м, ни в 2025-м году не было представителя пятой колонны откровенной на выборах – и сразу выборы спокойные. Так, может быть, действительно пора нам понять, что ни в коем случае нельзя допускать на выборы кандидатов, финансируемых извне? Нельзя допускать тех, кого Запад поддерживает, нельзя играть в эти игры. Я думаю, тогда у нас всегда такие выборы будут спокойные.