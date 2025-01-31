Поздравление Лукашенко с победой на выборах поступило от руководства Королевства Эсватини

Руководство Эсватини направило свои поздравления Александру Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание от имени королевской семьи, правительства и всего народа королевства направил премьер-министр. Наши партнеры пожелали главе государства успехов на посту в новый срок и выразили уверенность, что руководство Александра Лукашенко приведет Республику Беларусь к процветанию, миру и развитию.

Также в тексте послания отмечено, что в Эсватини надеются на укрепление уз дружбы и сотрудничества между королевством и нашей страной.