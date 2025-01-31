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Поздравление Лукашенко с победой на выборах поступило от руководства Королевства Эсватини

31 января 2025 17:18
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Руководство Эсватини направило свои поздравления Александру Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление Лукашенко с победой на выборах поступило от руководства Королевства Эсватини-2

Послание от имени королевской семьи, правительства и всего народа королевства направил премьер-министр. Наши партнеры пожелали главе государства успехов на посту в новый срок и выразили уверенность, что руководство Александра Лукашенко приведет Республику Беларусь к процветанию, миру и развитию.

Также в тексте послания отмечено, что в Эсватини надеются на укрепление уз дружбы и сотрудничества между королевством и нашей страной.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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