«Такого вообще никогда не было!» Лукашенко обсудил с учёными последствия нынешней «невероятной» зимы
За годы независимости в нашей стране выстроена серьезная научная и производственная база, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента получили научные и научно-педагогические работники. Это еще одна яркая традиция белорусов – по случаю Дня науки в конце января чествовать выдающихся ученых.
Примеры прикладного использования своих разработок озвучивали присутствующие сегодня. Первым – слово аграриям, заготовка кормов, конечно, наше все, но выслушав теперь уже доктора наук Александра Запрудского, глава государства задал еще более актуальный вопрос…
– В связи с невероятной зимой (такого вообще никогда не было), что нам ждать весной?
– Уже мониторим, начинаем с Брестской области. Отслеживаем фитосанитарную обстановку. Конечно, она будет непростой. Еще посмотрим, какой будет февраль. Передают заморозки. В целом это благоприятно для нас и неблагоприятно для насекомых-вредителей. Конечно, держим руку на пульсе и при необходимости проводим обследование. У нас на контроле все области, районы в плане защиты растений.
Дополнить коллегу решил председатель Академии наук. Владимир Гусаков, как всегда, было начал успокаивать Президента, уверяя, что ученые все держат на контроле и при необходимости примут меры. Но Александр Лукашенко на универсальный ответ дал свою рецензию.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
В западных регионах и южных чуть началось движение корневой системы. Если мы надеемся, что и 1 февраля будет понижение температур, это приостановится, опасности нет, но если не приостановится, начнет сначала развиваться корневая система, пойдет рост растения. Это расход сахаров. В этой связи при значительных заморозках за 10 градусов, конечно, растение погибнет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На следующей неделе заморозки будут и будут скачки до минус 15 при прояснениях. Минус 12-13 градусов заморозки будут, но через неделю этот скачок опять пойдет вниз. И, как вы говорите, мы надеемся, что ближе к единице или минус трем морозы будут. Если юг, то это не совсем страшно. Там у нас больших морозов пока не будет. Может быть, к марту мы выдержим. Пораньше придется подкормить посевы, поскольку они израсходовали немало питательных веществ.
Владимир Гусаков:
Мы вырабатываем рекомендации для всех регионов, для всех хозяйств, как поступать.
Как бы то ни было, ученые должны не только реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, но и уметь прогнозировать, где-то опережая время. В конце концов, широтой мысли они в том числе отличаются от других людей.
Александр Лукашенко:
Будем мы уделять внимание и фундаментальной науке, от этого никуда не деться. Но только те направления, которые будут замыкаться на нашу жизнь, нашу практику. Мы не такие богатые, как Штаты или Советский Союз был, когда фундаментальную науку развивали по всем направлениям. У нас нет столько средств, и необходимости сегодня такой нет. Для того чтобы выжить, двигаться вперед и развиваться, надо заниматься тем, что мы умеем делать, и тем, что жизнь требует. Потребовала она от нас развивать электричество и электротранспорт – построили АЭС. Если мы говорим про электротранспорт, здесь должно быть сосредоточено одно из направлений наших ученых. Здесь мы будем наших людей поддерживать. Надо локализовывать транспорт. Мы все умеем делать. Нас губит леность. Мы ленивые. Не хочу всех огулом к этому приписать. Но эта леность нас погубит.
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