«Такого вообще никогда не было!» Лукашенко обсудил с учёными последствия нынешней «невероятной» зимы

За годы независимости в нашей стране выстроена серьезная научная и производственная база, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента получили научные и научно-педагогические работники. Это еще одна яркая традиция белорусов – по случаю Дня науки в конце января чествовать выдающихся ученых.

Примеры прикладного использования своих разработок озвучивали присутствующие сегодня. Первым – слово аграриям, заготовка кормов, конечно, наше все, но выслушав теперь уже доктора наук Александра Запрудского, глава государства задал еще более актуальный вопрос…

– В связи с невероятной зимой (такого вообще никогда не было), что нам ждать весной?

– Уже мониторим, начинаем с Брестской области. Отслеживаем фитосанитарную обстановку. Конечно, она будет непростой. Еще посмотрим, какой будет февраль. Передают заморозки. В целом это благоприятно для нас и неблагоприятно для насекомых-вредителей. Конечно, держим руку на пульсе и при необходимости проводим обследование. У нас на контроле все области, районы в плане защиты растений. Дополнить коллегу решил председатель Академии наук. Владимир Гусаков, как всегда, было начал успокаивать Президента, уверяя, что ученые все держат на контроле и при необходимости примут меры. Но Александр Лукашенко на универсальный ответ дал свою рецензию.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

В западных регионах и южных чуть началось движение корневой системы. Если мы надеемся, что и 1 февраля будет понижение температур, это приостановится, опасности нет, но если не приостановится, начнет сначала развиваться корневая система, пойдет рост растения. Это расход сахаров. В этой связи при значительных заморозках за 10 градусов, конечно, растение погибнет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На следующей неделе заморозки будут и будут скачки до минус 15 при прояснениях. Минус 12-13 градусов заморозки будут, но через неделю этот скачок опять пойдет вниз. И, как вы говорите, мы надеемся, что ближе к единице или минус трем морозы будут. Если юг, то это не совсем страшно. Там у нас больших морозов пока не будет. Может быть, к марту мы выдержим. Пораньше придется подкормить посевы, поскольку они израсходовали немало питательных веществ. Владимир Гусаков:

Мы вырабатываем рекомендации для всех регионов, для всех хозяйств, как поступать. Как бы то ни было, ученые должны не только реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, но и уметь прогнозировать, где-то опережая время. В конце концов, широтой мысли они в том числе отличаются от других людей.