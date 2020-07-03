От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей

Новости Беларуси. Творчество жительниц Сидоровичей Елены и Ирины попало в поле зрения радийщиков из соседней деревни. И вот уже новоиспеченные сельские знаменитости – гости прямого эфира «МАХОВОNEWS». Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Прямо сейчас песня «Деревенька» в исполнении Елены Пшеничной. История «МАХОВОNEWS» началась чуть больше месяца назад. С проводным радио в агрогородке попрощались почти 5 лет назад. Но и сегодня ловить волну нет нужды: радиоточка вещает онлайн прямо из окна местного центра культуры. И слышно на всю округу.

Екатерина Дубровская, главный редактор «МАХОВОNEWS»:

Однажды был такой случай. По телефону, говорят: «У вас есть радио?» – «Да». – «А можно к вам приехать? Я умею выступать, умею на баяне играть». – «А на какой волне вас можно поймать, послушать?» Я говорю: «Только с окошка Дома культуры».

Лето, солнце и хорошее настроение! А самое главное – только позитивные новости. Ну что, Светлана Павловна, запускаем! Так непринужденно и с задором теперь начинается каждый выпуск «МАХОВОNEWS». В роли ведущего – местный парнишка Артем Климовцов. Идея выйти в эфир на сельских радиоволнах принадлежит именно ему.

Артем Климовцов, ведущий «МАХОВОNEWS»:

Эфир заканчивается, я выхожу из клуба. Люди вот: «Артем, молодец, так держать!» Поддержка – это самое главное. Я выхожу, мы поздравляли местного жителя. Совсем другой местный житель подходит ко мне и говорит: «Артем, пошли, я тебе сока налью. Ты так хорошо поздравил».

За диджейским пультом – заведующая культурно-спортивным центром – главред-библиотекарь. От идеи до первого эфира – всего один день. И остановиться уже не получилось.

Светлана Овчинникова, звукорежиссер «МАХОВОNEWS»:

Как тут бросишь! Нам Екатерина Сергеевна не даст бросить. Она каждый раз подкидывает новую тему, и мы начинаем работать. Тема есть – пошли работать. Сегодня День медика, идем и берем интервью. Сегодня такая-то тема – идем делаем. Да, мы уже втянулись и свою жизнь уже не представляем без нашего местного радио. Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне

Последние новости в стране и на малой родине, мировые и отечественные хиты. Радиостанция в агрогородке уже основательно заручилась поддержкой сельчан. Каждый выпуск здесь ждут с нетерпением и хозяюшки на огородах, и механизаторы в поле.

Оксана Вежновец, жительница агрогородка Махово:

Все уже так привыкли к этому радио, что никто уже не представляет, что его не будет. Все привыкли, все довольны, молодцы! Мария Троцкая, жительница агрогородка Махово:

Вот идешь в магазин или на работу и заодно послушаешь интересную, хорошую песню, узнаешь юбилейные даты какие-то. Или даже узнаешь, как квасить капусту и огурцы. Наше радио супер!

Впереди новые рубрики, интересные гости эфира. Сбавлять обороты креативные сельчане даже не помышляют. И своим примером доказывают: есть будущее у белорусской деревни.