Прямой эфир

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей

03 июля 2020 09:59
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Новости Беларуси. Творчество жительниц Сидоровичей Елены и Ирины попало в поле зрения радийщиков из соседней деревни. И вот уже новоиспеченные сельские знаменитости – гости прямого эфира «МАХОВОNEWS».

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-1

Прямо сейчас песня «Деревенька» в исполнении Елены Пшеничной.

История «МАХОВОNEWS» началась чуть больше месяца назад. С проводным радио в агрогородке попрощались почти 5 лет назад. Но и сегодня ловить волну нет нужды: радиоточка вещает онлайн прямо из окна местного центра культуры. И слышно на всю округу.   

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-4

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-6

Екатерина Дубровская, главный редактор «МАХОВОNEWS»:  
Однажды был такой случай. По телефону, говорят: «У вас есть радио?» – «Да». – «А можно к вам приехать? Я умею выступать, умею на баяне играть». – «А на какой волне вас можно поймать, послушать?» Я говорю: «Только с окошка Дома культуры».   

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-9

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-11

Лето, солнце и хорошее настроение! А самое главное – только позитивные новости. Ну что, Светлана Павловна, запускаем!

Так непринужденно и с задором теперь начинается каждый выпуск «МАХОВОNEWS». В роли ведущего – местный парнишка Артем Климовцов. Идея выйти в эфир на сельских радиоволнах принадлежит именно ему.   

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-14

Артем Климовцов, ведущий «МАХОВОNEWS»:
Эфир заканчивается, я выхожу из клуба. Люди вот: «Артем, молодец, так держать!» Поддержка – это самое главное.

Я выхожу, мы поздравляли местного жителя. Совсем другой местный житель подходит ко мне и говорит: «Артем, пошли, я тебе сока налью. Ты так хорошо поздравил».   

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-17

За диджейским пультом – заведующая культурно-спортивным центром – главред-библиотекарь. От идеи до первого эфира – всего один день. И остановиться уже не получилось.   

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-20

Светлана Овчинникова, звукорежиссер «МАХОВОNEWS»:  
Как тут бросишь! Нам Екатерина Сергеевна не даст бросить. Она каждый раз подкидывает новую тему, и мы начинаем работать. Тема есть – пошли работать.

Сегодня День медика, идем и берем интервью. Сегодня такая-то тема – идем делаем. Да, мы уже втянулись и свою жизнь уже не представляем без нашего местного радио.  

Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-23

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-25

Последние новости в стране и на малой родине, мировые и отечественные хиты. Радиостанция в агрогородке уже основательно заручилась поддержкой сельчан. Каждый выпуск здесь ждут с нетерпением и хозяюшки на огородах, и механизаторы в поле.  

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-28

Оксана Вежновец, жительница агрогородка Махово:
Все уже так привыкли к этому радио, что никто уже не представляет, что его не будет. Все привыкли, все довольны, молодцы!  

Мария Троцкая, жительница агрогородка Махово:  
Вот идешь в магазин или на работу и заодно послушаешь интересную, хорошую песню, узнаешь юбилейные даты какие-то. Или даже узнаешь, как квасить капусту и огурцы. Наше радио супер!  

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-31

Впереди новые рубрики, интересные гости эфира. Сбавлять обороты креативные сельчане даже не помышляют. И своим примером доказывают: есть будущее у белорусской деревни.

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей-34

Артем Климовцов:  
Нам греет душу. Я лично понимаю, что нашей деревеньке жить. А мы еще покажем, еще устроим. Конечно, будем развивать наше радио, чтобы оно вышло не только на Махово, но и на соседние деревни, чтобы нас слышало максимум населения.  

# Год малой родины # общество # Ирина Недобоева # Ирина Куриленко # Елена Пшеничная # Екатерина Дубровская # Артём Климовцов # Светлана Овчинникова # Оксана Вежновец # Мария Троцкая # Фотофакт

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