От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей
Новости Беларуси. Творчество жительниц Сидоровичей Елены и Ирины попало в поле зрения радийщиков из соседней деревни. И вот уже новоиспеченные сельские знаменитости – гости прямого эфира «МАХОВОNEWS».
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История «МАХОВОNEWS» началась чуть больше месяца назад. С проводным радио в агрогородке попрощались почти 5 лет назад. Но и сегодня ловить волну нет нужды: радиоточка вещает онлайн прямо из окна местного центра культуры. И слышно на всю округу.
Екатерина Дубровская, главный редактор «МАХОВОNEWS»:
Однажды был такой случай. По телефону, говорят: «У вас есть радио?» – «Да». – «А можно к вам приехать? Я умею выступать, умею на баяне играть». – «А на какой волне вас можно поймать, послушать?» Я говорю: «Только с окошка Дома культуры».
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Так непринужденно и с задором теперь начинается каждый выпуск «МАХОВОNEWS». В роли ведущего – местный парнишка Артем Климовцов. Идея выйти в эфир на сельских радиоволнах принадлежит именно ему.
Артем Климовцов, ведущий «МАХОВОNEWS»:
Эфир заканчивается, я выхожу из клуба. Люди вот: «Артем, молодец, так держать!» Поддержка – это самое главное.
Я выхожу, мы поздравляли местного жителя. Совсем другой местный житель подходит ко мне и говорит: «Артем, пошли, я тебе сока налью. Ты так хорошо поздравил».
За диджейским пультом – заведующая культурно-спортивным центром – главред-библиотекарь. От идеи до первого эфира – всего один день. И остановиться уже не получилось.
Светлана Овчинникова, звукорежиссер «МАХОВОNEWS»:
Как тут бросишь! Нам Екатерина Сергеевна не даст бросить. Она каждый раз подкидывает новую тему, и мы начинаем работать. Тема есть – пошли работать.
Сегодня День медика, идем и берем интервью. Сегодня такая-то тема – идем делаем. Да, мы уже втянулись и свою жизнь уже не представляем без нашего местного радио.
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Последние новости в стране и на малой родине, мировые и отечественные хиты. Радиостанция в агрогородке уже основательно заручилась поддержкой сельчан. Каждый выпуск здесь ждут с нетерпением и хозяюшки на огородах, и механизаторы в поле.
Оксана Вежновец, жительница агрогородка Махово:
Все уже так привыкли к этому радио, что никто уже не представляет, что его не будет. Все привыкли, все довольны, молодцы!
Мария Троцкая, жительница агрогородка Махово:
Вот идешь в магазин или на работу и заодно послушаешь интересную, хорошую песню, узнаешь юбилейные даты какие-то. Или даже узнаешь, как квасить капусту и огурцы. Наше радио супер!
Впереди новые рубрики, интересные гости эфира. Сбавлять обороты креативные сельчане даже не помышляют. И своим примером доказывают: есть будущее у белорусской деревни.
Артем Климовцов:
Нам греет душу. Я лично понимаю, что нашей деревеньке жить. А мы еще покажем, еще устроим. Конечно, будем развивать наше радио, чтобы оно вышло не только на Махово, но и на соседние деревни, чтобы нас слышало максимум населения.