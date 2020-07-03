Гайдукевич: «Президент России и Президент Беларуси доказывали много раз, что они умеют договариваться в самых сложных обстоятельствах»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для нас ещё один плюс – вот в такие ключевые моменты политические для страны всегда видно, кто есть враг, кто есть друг и кто искренне к нам относится.

Мы там говорим о тех недругах, которые говорят о нас? А я буду говорить о друзьях. Посмотрите на взвешенные заявления посла России, который находится здесь, в Минске. Посмотрите на взвешенные заявления многих других политиков в Европе, которые к нам хорошо относятся. У нас друзей не меньше везде, и в Российской Федерации в том числе.

Президент России и Президент Беларуси, наш лидер, доказывали много раз, что они умеют договариваться в самых сложных обстоятельствах. Поэтому к этому надо нормально относиться.