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ГАИ усилила рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей

28 марта 2025 08:29
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В центре внимания – дети. В дни весенних каникул столичная Госавтоинспекция усилила рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. В Минске проходит информационно-профилактическая кампания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усилила рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей-2

Помимо интерактивных мероприятий в школьных лагерях, сотрудники столичной Госавтоинспекции посещают дворовые территории, детские игровые зоны: юным участникам дорожного движения напоминают об основных правилах безопасности на дороге. Особое внимание в эти дни и соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, движению в жилых зонах, остановке и стоянке транспортных средств, а также правилам перевозки детей.

ГАИ усилила рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей-4

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска:
Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних. Однако во время каникул детям особое внимание. 

После завершения каникул, инспекторы ГАИ и активисты БРСМ будут нести дежурство на аварийно-опасных участках возле школ и детских садов.

# ГАИ # Дети # ДТП # Правила безопасности # Правила дорожного движения

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