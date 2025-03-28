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В Рогачёвском районе нейтрализовали подозреваемого в двойном убийстве

28 марта 2025 07:17
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ЧП в Рогачевском районе. Накануне в милицию поступило сообщение, что в деревне Старое Село произошло убийство. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительно установлено: накануне в одном из домов происходило застолье со спиртным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рогачёвском районе нейтрализовали подозреваемого в двойном убийстве-2

Через несколько часов пьяных посиделок вспыхнула ссора, ранее неоднократно судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя. Вооруженный преступник скрылся в лесном массиве. Незамедлительно по тревоге были подняты спецподразделения МВД. На место трагедии выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков. В ходе поисковых мероприятий злоумышленник обнаружен, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. 

# МВД Беларуси # Убийство # МВД

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