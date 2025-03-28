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Белорусские учёные разработали морозоустойчивую добавку для дорог

28 марта 2025 07:26
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Новые технологические решения. Линейку высокоэффективных химических добавок для бетонных дорог разработали наши ученые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные разработали морозоустойчивую добавку для дорог-2

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Минске участники научно-технической конференции. В ближайшие пять лет планируется восстановить около 25 тысяч километров дорог и обновить более 500 путепроводов. Белорусский опыт интересен зарубежным коллегам. Инновационная разработка – морозоустойчивая добавка для покрытий, она повышает долговечность и надежность дорог в условиях сурового климата.

Белорусские учёные разработали морозоустойчивую добавку для дорог-4

Виталий Пилатов, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института:
В рамках данных конференций у нас собираются не только научные действия, но это и заказчики, это подрядчики, это исследователи, где мы обсуждаем какие-то проблемные вопросы и как они применяются вообще в жизни. Поэтому это очень важно, где мы находим какие-то оптимальные решения в части строительства, реконструкции автомобильных дорог, мостовых сооружений. Такие мероприятия помогают нам заключать взаимные договора о сотрудничестве.

Строительства дорог из цементобетона будет в Беларуси развиваться, поэтому создаются и новые технологии. Наши специалисты сотрудничают с коллегами из ряда стран и работают над новыми составами в том числе для асфальтобетонных покрытий.

# Белорусская наука # Наука # Дороги

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