Белорусские учёные разработали морозоустойчивую добавку для дорог

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Минске участники научно-технической конференции. В ближайшие пять лет планируется восстановить около 25 тысяч километров дорог и обновить более 500 путепроводов. Белорусский опыт интересен зарубежным коллегам. Инновационная разработка – морозоустойчивая добавка для покрытий, она повышает долговечность и надежность дорог в условиях сурового климата.

Виталий Пилатов, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института:

В рамках данных конференций у нас собираются не только научные действия, но это и заказчики, это подрядчики, это исследователи, где мы обсуждаем какие-то проблемные вопросы и как они применяются вообще в жизни. Поэтому это очень важно, где мы находим какие-то оптимальные решения в части строительства, реконструкции автомобильных дорог, мостовых сооружений. Такие мероприятия помогают нам заключать взаимные договора о сотрудничестве.

Строительства дорог из цементобетона будет в Беларуси развиваться, поэтому создаются и новые технологии. Наши специалисты сотрудничают с коллегами из ряда стран и работают над новыми составами в том числе для асфальтобетонных покрытий.