Министр обороны Беларуси возложил венок и цветы к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы

Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в эти дни с официальным визитом в Мьянме. Программа обширна: от двусторонних встреч до участия в торжественных мероприятиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта Виктор Хренин и представители делегации возложили венок и цветы к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы. Комплекс был возведен в память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость страны. Также глава оборонного ведомства оставил запись в книге почетных гостей. Накануне белорусскую военную делегацию пригласили понаблюдать за военным парадом, приуроченным к 80-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Союз Мьянма. На трибуне глава оборонного ведомства Беларуси занял место рядом с министром обороны Мьянмы – знак особого расположения к зарубежному гостю. Встречи с товарищами и союзниками стали частью теплой атмосферы праздника.