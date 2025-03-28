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Министр обороны Беларуси возложил венок и цветы к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы

28 марта 2025 07:48
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Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в эти дни с официальным визитом в Мьянме. Программа обширна: от двусторонних встреч до участия в торжественных мероприятиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси возложил венок и цветы к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы-2

28 марта Виктор Хренин и представители делегации возложили венок и цветы к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы. Комплекс был возведен в память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость страны. Также глава оборонного ведомства оставил запись в книге почетных гостей. Накануне белорусскую военную делегацию пригласили понаблюдать за военным парадом, приуроченным к 80-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Союз Мьянма. На трибуне глава оборонного ведомства Беларуси занял место рядом с министром обороны Мьянмы – знак особого расположения к зарубежному гостю. Встречи с товарищами и союзниками стали частью теплой атмосферы праздника.

# Виктор Хренин # Беларусь-Мьянма

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