День пожарной службы отмечают в Беларуси – где развернутся самые жаркие локации?

Сегодня один из самых мужественных профессиональных праздников – День пожарной службы Беларуси. Каждый год белорусские спасатели удивляют нас организацией великолепных зрелищ, где каждый желающий может прикоснуться к истории пожарной службы, пройти испытания в различных экстремальных условиях, насладиться водным шоу.

В этом году спасатели решили сделать ведомственный праздник еще более насыщенным. О том, где же развернутся самые жаркие локации, как попасть на водное шоу в Минске и чем удивят регионы, расскажет Андрей Козич, начальник управления идеологической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Очень хочется поздравить в вашем лице всех работников МЧС и признаться в любви. Хочется сказать, как сильно мы вас любим, уважаем, обожаем и благодарны за ваш нелегкий и ежедневный героический труд. Спасибо большое. Давайте к празднику прямо сейчас перейдем. Он будет масштабнее, чем в другие годы. Чем он будет отличаться, чем порадуете гостей?