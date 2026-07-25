Прямой эфир

День пожарной службы отмечают в Беларуси – где развернутся самые жаркие локации?

25 июля 2026 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня один из самых мужественных профессиональных праздников – День пожарной службы Беларуси. Каждый год белорусские спасатели удивляют нас организацией великолепных зрелищ, где каждый желающий может прикоснуться к истории пожарной службы, пройти испытания в различных экстремальных условиях, насладиться водным шоу. 

В этом году спасатели решили сделать ведомственный праздник еще более насыщенным. О том, где же развернутся самые жаркие локации, как попасть на водное шоу в Минске и чем удивят регионы, расскажет Андрей Козич, начальник управления идеологической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Очень хочется поздравить в вашем лице всех работников МЧС и признаться в любви. Хочется сказать, как сильно мы вас любим, уважаем, обожаем и благодарны за ваш нелегкий и ежедневный героический труд. Спасибо большое. Давайте к празднику прямо сейчас перейдем. Он будет масштабнее, чем в другие годы. Чем он будет отличаться, чем порадуете гостей? 

День пожарной службы отмечают в Беларуси – где развернутся самые жаркие локации?-2

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Да, действительно, на протяжении многих лет МЧС организовывает достаточно серьезные мероприятия для людей. Прежде всего для людей, для наших граждан. Главная, конечно же, задача этих мероприятий – это обучение и приобщение людей к основам безопасности жизнедеятельности. 

Все наши локации, а их, к слову, например, в парке имени Горького будет 33, они направлены на то, чтобы наши детки, наши подростки, наши взрослые люди получили определенные навыки и смогли, скажем так, выжить или смогли уцелеть в каких-то чрезвычайных ситуациях, в которые они попадают. 

Ольга Бурлакова:
То есть будут какие-то площадки, на которых будут имитировать какой-то случай и показывать, как выходить из ситуации?

Андрей Козич:
Конечно же. Все наши площадки, они в основном на это будут и направлены. 

Далее смотрите в видео.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Абсолютный рекорд! Первый трехтысячник на перевозке зерна определился в Минской области
25 июля 2026 11:14

Абсолютный рекорд! Первый трехтысячник на перевозке зерна определился в Минской области

Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию раритетных банкнот – ему грозит крупный штраф
25 июля 2026 11:03

Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию раритетных банкнот – ему грозит крупный штраф

Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми
25 июля 2026 10:39

Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми