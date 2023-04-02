Фрагменты из Посланий разных лет. Пророческие слова Лукашенко!

Новости Беларуси. Углубимся в историю и традиции Послания Президента народу и Национальному собранию. Этому событию уже больше 20 лет. Оно прочно связано с нашей правовой и политической культурой, и по тому, какие трансформации, и внешние, и внутренние, происходили с форматом этой стратегической речи, можно во многом судить и о ситуации в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это было смело! Вот как прошло самое первое Послание Президента – 1997 год.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В какой точке мы сейчас находимся, из какой точки мы идем дальше. В развитии находимся постоянно. Естественно, людям интересно узнать, куда мы идем, как мы идем, каким путем, где мы будем через год, через три, через пять, через десять. И люди хотят услышать именно реакцию главы государства, его позицию по тем или иным моментам, которые возникли, может быть, внезапно, может быть, со стороны Запада, Востока, какие-то моменты внутри страны проявляются. Где очень важно услышать именно мнение лица, принимающего решения, самого высшего должностного лица государства. Подробности. Красноречивое подтверждение слов эксперта – Послание 2003 года. Обратите внимание на этот фрагмент. Он звучит месяц спустя начала войны в Ираке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир возвращается к тому состоянию, когда международное право уже не может защитить суверенитет и территориальную целостность государства, не имеющего достаточно сил для отражения нападения. Мировое сообщество должно противостоять этой губительной тенденции, которая в конечном итоге обернется против всех, включая и американский народ. Тогда, возможно, многие белорусы не предали этому должного значения. Такое было время. Преимущественно волновала не геополитика, а собственное благополучие. О том, как его приобрести, Александр Лукашенко тогда тоже говорил. И, наверное, это больше запоминалось. Но прошло 20 лет. И что мы видим? Без понимания контекста, расстановки сил невозможно небольшому государству сохранить себя. К счастью, мы вовремя поняли «ху из ху». И сегодня об этом говорим прямо.

Александр Лукашенко:

Вот многие сейчас говорят: Запад, Запад, Запад. Неправильно. Замените слово «Запад» – Соединенные Штаты Америки. Запад, имеется в виду плюс Евросоюз, США, сам сегодня страдает от этой политики. Такая прямолинейность и умение называть вещи/процессы своими именами, по-человечески понятно и однозначно, – фирменный стиль Александра Лукашенко. О сложном – иногда с юмором, безапелляционно и даже с надрывом, как в 2020, например. Эйсмонт о Послании: «Невозможно представить, как Президент выстоял!» Подробности.

Александр Лукашенко:

Если вы неспособны или к чему-то не готовы – уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос. Любопытно посмотреть и на структуру самого Послания. Если в прошлом году глава государства задавал вопросы белорусам о готовности платить за суверенитет, то в этом назвал конкретные условия для того, чтобы его сохранить. План действий, если хотите.

Александр Лукашенко:

Но если бы не было 2020 года, его надо было бы придумать! Август 2020 года показал, кто есть кто. Август 2020 года показал наши просчеты, сконцентрировав наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности. Мы думали, все хорошо, бога за бороду взяли, живем не хуже, чем другие, особенно соседи, где постоянно штормит. Ан нет… Оказалось, что определенной части общества это не нравится и это не нужно. Какой части и что не нравится, мы сегодня знаем. Это был очень важный момент в нашей истории. Слава богу, что он был и что он этим закончился. Этой фразой, думаю, и объясняется логика приоритетности условий сохранения суверенитета.