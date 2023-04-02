Это было смело! Вот как прошло самое первое Послание Президента – 1997 год

Новости Беларуси. Углубимся в историю и традиции Послания Президента народу и Национальному собранию. Этому событию уже больше 20 лет. Оно прочно связано с нашей правовой и политической культурой, и по тому, какие трансформации, и внешние, и внутренние, происходили с форматом этой стратегической речи, можно во многом судить и о ситуации в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Своими наблюдениями поделится наш политобозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В моих руках уникальный документ – самое первое Послание Президента Республики Беларусь парламенту. С ним глава государства обратился в апреле 1997 года.

Тогда он вошел в Овальный зал Дома правительства через эту дверь, занял свое место. Конечно, десятилетия назад все выглядело совершенно иначе, это потом в зале прошла масштабная реконструкция. Но той весной, согласно всем протоколам, председательствующий пригласил главу государства за центральную трибуну, откуда Александр Лукашенко и начал свое Послание Президента Республики Беларусь парламенту.

Несмотря на то, что (даже исходя из названия) Послание было адресовано депутатам обеих палат, в тот день, 11 апреля, Александра Лукашенко слушала вся Беларусь. Год спустя конституционной реформы молодой Президент молодой страны, только-только ставшей принимать свою независимость, прямо сказал миллионам: мы, а не кто-то другой, в ответе за нашу Беларусь. Учитывая все обстоятельства, внутренние и внешние, это было смело.

Сергей Зеленкин, начальник отделения автоматизированной подготовки документов управления информационных систем и технологий Секретариата Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сложно было. И обстановка, сами понимаете. И переходный период еще от 13-го созыва к формам – Палата представителей, Совет Республики и другие государственные органы. Это накладывало сложности и волнение. Зал не был так оборудован к этому, потому что это было первое мероприятие с участием телевидения, когда нужно было не просто обеспечить какое-то освещение зала штатное, рабочее, но обеспечить дополнительное освещение. Надо было дополнительные повесить прожекторы. Было жарко. С одной стороны, было жарко от того, что в принципе было жарко, сама обстановка. Ну и плюс мы не смогли обеспечить – сегодня у нас современные средства, а тогда мы не могли в силу технических причин обеспечить комфортные условия. Эйсмонт о Послании: «Невозможно представить, как Президент выстоял!» Подробности.