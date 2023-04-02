Григорий Азарёнок о смерти Владлена Татарского: «Смелый, искренний человек, никогда ничего не сглаживал»

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Быть воином, жить вечно. В небесном воинстве сегодня пополнение. Бандеровские террористы, а у меня нет сомнения, что это они, убили военкора, ополченца Владлена Татарского. Смелый, искренний человек, никогда ничего не сглаживал, всегда говорил то, что думал. Искренне встал на защиту своей Родины. Не достали там, на Донбассе, не достали на линии соприкосновения – а вот достали так. В кафе, среди мирных жителей на творческом вечере. Убили. Ну что тут сказать? Уже не первый мой знакомый человек, за которым я слежу, не первый такой человек, о котором приходится говорить в прошедшем времени. Но мы не будем так говорить, потому что скоро Пасха, воскреснет Христос. И воскреснут все его воины. Все, кто бьется за наше единое отечество, за нашу Беларусь. А он очень любил Беларусь. Он был несколько раз в ней. В нашем стриме он рассказывал о том, как ему нравится здесь порядок, уклад и все остальное. За моей спиной площадь Победы, надпись «Подвиг народа бессмертен». И это действительно так. Подвиг каждого бессмертен. И я уверен, что в честь этих людей – Дарьи Дугиной, Кирилла Стремоусова, Алексея Журавко, а теперь и Владлена Татарского – будут названы улицы в городах и Украины, и России.